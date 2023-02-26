Музыканты Индонезии, Тайланда и Турции приумут участие в фестивале «Триумф джаза»

В начале нового тысячелетия всемирно известный саксофонист Игорь Бутман прославился еще и как выдающийся джазовый продюсер. В 2001 году он создал один самых крупных и успешных российских фестивалей мирового уровня – «Триумф джаза», который стал настоящим культурным явлением в российской музыке. В 2023 году событие проходит в 23-й раз и вновь подтверждает международный статус.

10, 11 и 12 марта в Светлановском зале Международного дома музыки впервые в России выступят коллектив из Индонезии Keubitbit Band, Pathorn Srikaranonda Quartet из Таиланда, а также Eylül Ergül & Önder Focan «Nat King Cole» Project из Турции! Бессменный хедлайнер Фестиваля - Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана представят совместную программу с Хиблой Герзмавой и новую программу, посвященную юбилею Нины Симон, совместно с Фантине. Также на фестивале выступят Фонограф Джаз Бэнд Сергея Жилина, LRK Trio, Тува Джаз Бэнд, впервые в Москве совместную программу представят Олег Аккуратов и Петр Востоков. Громкой премьерой фестиваля станет выступление Дмитрия Маликова с проектом PIANOMANIЯ Jazz.

В 2023 году зрителей «Триумфа джаза» ждёт череда премьер! Впервые на нашем Фестивале выступят замечательные артисты из Индонезии, Таиланда и Турции. А музыканты из России будут удивлять новыми программами. По традиции концерты Фестиваля пройдут не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и Туле. Также в рамках «Триумфа джаза» состоится серия выступлений участников Фестиваля в Джаз-клубе на Таганке, пройдут открытые творческие встречи, большая Образовательная программа в музеях и культурных центрах Москвы и IХ Международный фестиваль-конкурс «Детский Триумф джаза», Гала-концерт которого пройдёт 9 марта в ММДМ», - отметил основатель и художественный руководитель Фестиваля Игорь Бутман.

В этом году Образовательная программа Фестиваля запланирована в Доме Культуры ВДНХ, ЗИЛе, Российской государственной библиотеке, в ММОМА и других музеях и культурных центрах Москвы.

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