Иви показал первые материалы драмеди «Первый класс»

Иви подготовил первый тизер-трейлер и показал первые кадры из сериала. Главные роли в нем исполнят Юлия Хлынина, Аня Чиповская и Марина Васильева.

Проект расскажет о том, какую цену люди готовы заплатить за престиж: ради места в элитной школе для своего ребенка три подруги пустятся во все тяжкие. В сюжете сплетутся предательства, интриги, несколько любовных линий и темные секреты героев.

Производством сериала занималась компания Star Media. Создателем оригинальной истории и сценарным продюсером стала Елена Любарская, авторами сценария — Анна Соболевская и Светлана Самошина, которая также выступила режиссером-постановщиком. Продюсерами проекта стали Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов, Надя Рехтер-Гарева и Филипп Брусникин, креативным продюсером — Яна Серова.

Три лучшие подруги. Трое очень разных детей. И всего одно место в самой престижной школе Петербурга. Что может пойти не так? Бедная, но высокомерная питерская интеллигентка Таня, помешанная на карьере провинциалка Аня, избалованная, но меланхоличная жена бизнесмена Лена — ради места в лучшей школе города для своего ребенка каждая из героинь готова пожертвовать всем, включая отношения, дружбу и чувство собственного достоинства.

В сериале также снялись Артем Быстров, Михаил Тройник, Елена Лядова, Ростислав Бершауэр, Никита Ефремов, Стася Милославская, Артем Ткаченко, Александра Ребенок и многие другие.

Сериал выйдет на Иви в 2024 году.

«Мы очень благодарны нашему кастинг-директору Асе Смекаловой. Это тот самый случай, когда получаешь удовольствие от работы с каждым артистом каждую минуту съемочного времени. Именно поэтому каждая смена на площадке была особенной, но, пожалуй, больше всего запомнилась та, на которой в одном кадре собралось более 50-ти семилетних детей. Сцена линейки 1 сентября. Петербургская жара, дети, которых невозможно удержать на одном месте, и каскадерские трюки с ними — такое сложно забыть. Кстати о детях: мне кажется, многие проецируют свои понятия об успехе и стремлении к нему на них. О том, до какого абсурда это может довести, расскажет наш проект. Надеюсь, зрители посмотрят его с улыбкой», – говорит режиссер-постановщик Светлана Самошина.

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