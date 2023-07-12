Иви показал первые материалы второго сезона сериала «Нежность»

Онлайн-кинотеатр Иви и кинокомпания «Общественное мнение» объявили об окончании съемок второго сезона сериала «Нежность» с Викторией Исаковой и Евгением Цыгановым в главных ролях. Режиссером продолжения романтической киноистории стал Владимир Щегольков, продюсерами — Илья Бурец, Вадим Соколовский и Ольга Данова, а креативным продюсером — Виктория Исакова.

В новом сезоне нашумевшей мелодрамы зрители окунутся в историю Сергея Николаевича, желанного принца Елены Ивановны, и, чтобы понять натуру героя и мотивы его действий, даже заглянут в его детство. Кстати, в образе юного Доброва снялись два сына Евгения Цыганова: Никита и Георгий.

Зрителю первого сезона уже хорошо известна история Елены Ивановны, ее духовные искания, попытки прокачать женскую энергию и найти настоящее счастье. В продолжении мелодрамы мы посмотрим на события под новым углом и узнаем, где же все это время был загадочный незнакомец (герой Евгения Цыганова) и что он испытал после первой встречи с Еленой Ивановной.

После совместно проведенной ночи и трусливого бегства из гостиничного номера, Сергея Николаевича преследует навязчивый образ Незнакомки, нарушая его покой и вмешиваясь во все сферы его жизни. Мало того, что она сводит его с ума своим присутствием, так она ещё и открывает перед ним проблемы, о которых он даже не подозревал. Чтобы избавиться от этого наваждения, Сергею Николаевичу предстоит найти общий язык с дочерью, заново полюбить свою работу и разобраться в самом себе.

Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. Локации подобрались не менее романтичные, чем история, которая в них развернулась: последняя съемочная смена, начавшись напротив «Авроры» с восходом солнца, завершилась на Дворцовой площади при разведенных мостах. А в оживленных массовых сценах снимались настоящие гости и жители Санкт-Петербурга, которые в этот момент находились рядом с достопримечательностями.

В продолжении самой романтичной истории Иви также снялись Светлана Ходченкова, Михаил Боярский, Максим Лагашкин, Тимофей Трибунцев, Александра Урсуляк и другие.

«Черно-белая съемка — это бесконечная магия, при которой каждый кадр уже художественен. И в каждом видится цитата из большого кино великих мастеров. Особенно когда в кадре великолепный Санкт-Петербург и бесконечно одаренные актеры Евгений Цыганов и Виктория Исакова», – говорит режиссер Владимир Щегольков.

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