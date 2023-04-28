Иви показал тизер-сцену нового комедийного сериала «Разрешите обратиться»

Онлайн-кинотеатр Иви поделился первыми промо-материалами комедийного экшен сериала «Разрешите обратиться». Производством сериала занималась Продюсерская компания «Среда». Съемки проходили в Москве, Твери, Торжке и Туле. Восьмисерийный проект выйдет эксклюзивно на Иви в 2023 году
Это история про оперуполномоченного Гошу Котова, который с детства мечтает быть таким же крутым, как его легендарный отец. Но чтобы у него это получилось, должно случиться чудо. Поначалу у главного героя не очень выходит ловить преступников, потому что он трус, но по воле обстоятельств Гошу кусает заражённая собака: парень обретает суперспособности и становится невероятно сильным и ловким оборотнем. Что остается в Котове неизменным — его острое чувство справедливости. С этого момента Гоша начинает активно бороться с преступностью, а также решать свои личные проблемы. Главному герою предстоит пройти испытание властью, завоевать любовь и осознать, что большая сила — это большая ответственность.
Главные роли в сериале исполнили Андрей Гальченко, Даниил Киселев, Анна Завтур, Никита Волков, Елена Валюшкина, Ростислав Бершауэр и Ян Цапник.
Продюсерами проекта стали Александр Цекало, Иван Самохвалов, Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов и Ирина Прохорова. Режиссер – Илья Ермолов.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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