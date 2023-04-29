Выставку Наима Ламидова «Экспрессия холста» представят в галерее ArtMaison

29 апреля в 17:00 в галерее ArtMaison состоится открытие выставки Наима Ламидова «Экспрессия холста», куратор Майа Сохумели.

Весна только-только сбросила со стройных ножек модные, жокейские реплики от «Chanel» и решила, в лучших традициях голливудского кинематографа, блудливо поиграть юбками вчерашних школьниц. Весёлые солнечные зайцы суетливо запрыгали ослепительными бликами по нескончаемым журчащим потокам… А в небольшой, уютной мастерской художника Наима Ламидова итальянские и немецкие краски устроили экспрессивный карнавал, завораживая случайного зрителя самым смелым «сочетанием несочетаемого».

Когда творцы невидимого огня и экзорцисты страсти виртуальными линейками замеряют величину своего непомерно раздутого эго, в это самое время седовласый сын узбекского народа, «вскормленный» упругой грудью матушки России, с упоением пишет светлые полотна, на которых импрессионизм и абстракция тянут каждый на себя канат людского внимания. Все картины Наима пронизаны чистотой и внутренним светом. Ощущение идущего от них тепла настолько велико, что если хоть одна из них случайно окажется в вагончике у метеорологов за Полярным кругом, то таянье снежной кипы ускорится в арифметической прогрессии.

Наим Ламидов маниакально отдаётся своей художественной страсти. Он и дня не мыслит себя без творчества: едва просыпаясь, его пропитанная растворителем Стоддарда рука рефлекторно тянется к исписанному под самую резинку огрызку карандаша. Наим самобытен, разносторонен и по-хорошему одержим во всём, что даёт ему возможность самовыражения. Владея классической художественной школой, он блуждает от мазка Коровина к страстности Эдгара Дега, и совершенно не сдерживает себя подражая избыточной дерзости размашистого шпателя Герхарда Рихтера.

Работы Ламидова не первый год как участвуют в аукционах Christie's и Sotheby's. Его произведения хранятся в частных галереях и коллекциях Швейцарии, Германии, Австралии, Франции, Норвегии, Великобритании, Японии и США.

Наим крепок, словно филистимлянский Голиаф. В нём сплелись в мощнейший энергетический поток: отточенное мастерство художника, пламя души и вселенская доброта. В его коморке-мастерской, сладкоголосый соул Стиви Уандера ненавязчивым фоном прорывается через лёгкие помехи модных радиостанций, после чего гость впадает в полную эйфорию, а ваши новомодные айяуаски и синхронизированные погружения в пучины бессознательного будут блуждать где-то на уровне примитивного белого шума.

Картины Наима Ламидова – это завуалированное счастье, выраженное светлыми и насыщенными мазками, в которых так и хочется растворить людскую вековую печаль. Видеть свет сквозь бесконечные потоки серой мглы мало кому дано. У Наима к этому врождённый, бесценный дар.

Аарон ГЕЛЬРУД, PR-директор галереи

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