Масштабную копию Знамени Победы развернут в филиале Музея Победы на Поклонной горе

2 мая в филиале Музея Победы на Поклонной горе – Музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» состоится торжественная передача 89 копий Знамени Победы юнармейцам из всех регионов России. Кроме того, участники мероприятия развернут масштабную копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров.

«Мероприятие в музее «Г.О.Р.А.» состоится в рамках Всероссийской юнармейской акции «Мы – наследники Великой Победы» и приурочено к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и водружению Знамени Победы над Рейхстагом», - рассказали в Музее Победы.

Участниками акции станут более 500 человек – юнармейцы, представители «Волонтерской роты «Боевого Братства», ветераны, военнослужащие Почетного караула, посетители музея. Среди почетных гостей - начальник Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, заместитель председателя комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества Ольга Занко, внучка Маршала Советского Союза Конева Елена Конева.

Во время торжественной церемонии в филиале Музея Победы в исполнении военного оркестра прозвучат песня «От героев былых времен» и Государственный гимн Российской Федерации. Военнослужащие Почетного караула передают копии Знамени Победы юнармейцам для 89 субъектов Российской Федерации, а затем участники акции развернут копию легендарного знамени.

Начало: 16.30. Локация «Артиллерийская».

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