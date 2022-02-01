ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ! Китайско-российский концерт по случаю празднования Китайского Нового 2022 Года

Китайский национальный традиционный оркестр и Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова дадут большой концерт под названием «Музыка, цветущая в облаках» в честь празднования Китайского Нового года. Концерт пройдет в онлайн формате 2 февраля 2022 года в 20:00.

Музыкальные празднования, посвященные Китайскому новому году, ежегодно масштабно проводятся по всему миру: в это время лучшие оркестры Китая гастролируют по разным странам с обширной программой. В 2022 году празднование из-за пандемии не отменяется, но проводится в онлайн формате.

«Уже много лет мы сотрудничаем с китайскими партнерами – продюсерским агентством Wu Promotion и организовываем гастроли по России оркестров Поднебесной в период Китайского Нового года, – рассказывает организатор концерта, известный музыкант, пианист Виктор Ямпольский. – Помимо этого, мы делали туры китайских музыкантов по странам Средней Азии, что всегда вызывало большой интерес у публики. Нынешний концерт не исключение. Надеемся, что интернет-формат проведения не помешает насладиться выступлением двух замечательных оркестров».

Концерт «Музыка в облаках» будет состоять из известных произведений китайской и русской музыки и придется по душе ценителям обеих культур. Для россиян он станет завершением всех новогодних праздников и окончательным вступлением наступившего года в свои «полномочия».

Исполнители – Китайский национальный традиционный оркестр; Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова.

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