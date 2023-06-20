Еврейский музей и центр толерантности продлевает работу выставок «Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций» и «На языке правил и исключений. Наука и искусство»

В Еврейском музее и центре толерантности продлеваются две временные экспозиции. Выставка «Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций» будет открыта до 16 июля 2023 года, а семейный проект «На языке правил и исключений. Наука и искусство» — до 10 сентября 2023 года.

Выставка «Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций» является первой инсталляционной экспозицией, которая столь полномасштабно знакомит с историей, традициями и культурой бухарских евреев. В состав выставки вошло более 200 экспонатов из собраний Музея истории евреев в России, Российского этнографического музея, фонда Марджани и частных коллекций.

Один из самых ярких проектов этого сезона — семейный проект «На языке правил и исключений. Наука и искусство» посвящен взаимоотношениям двух важнейших видов человеческой деятельности: науки и искусства. В экспозицию вошло около 100 произведений, охватывающих временной промежуток в 500 лет, начиная с эпохи Позднего Возрождения до современного искусства, от произведений Дюрера и Рембрандта до инсталляций художников ::VTOL:: и Андрея Бартенева.

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