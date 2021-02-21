«Из сказки – в сказку». Выставочный проект Татьяны Кочемасовой открыт в Музее С.Т. Конёнкова

17 февраля 2021 года Мемориальный музей-мастерская С.Т. Коненкова представил выставочный проект Татьяны Кочемасовой «Из сказки – в сказку». Экспозицию выставки составят более 50 работ Т.А. Кочемасовой, среди которых живопись, графика, керамика, стекло, а также скульптуры и рисунки С.Т. Коненкова из фондов и запасников музея, раскрывающие тему сказки. Сказки разных народов России и мира отличает особая образность, выразительность персонажей, глубокий символизм и тонкая философия жизни, утверждение единства природного и человеческого мира.

Татьяна Кочемасова. Лягушки

Татьяна Кочемасова. Летнее настроение. Из серии «Истори лошадей»

Татьяна Кочемасова. Олень барона Мюнхаузена





Сергей Конёнков. Кресло удав. Дерево

Сергей Конёнков. Жар-птица

Сергей Конёнков. Вакж в малахитовыми глазами

Находясь в особой атмосфере постоянной экспозиции музея, произведения вице-президента Российской академии художеств, кандидата искусствоведения Татьяны Александровны Кочемасовой призваны вступить в диалог со сказочными образами в творчестве действительного члена Академии художеств СССР Сергея Тимофеевича Коненкова. Именно по принципу диалога с великим мастером выстраиваются выставочные проекты современных художников, регулярно проходящие в музее-мастерской.

Преломляя и синтезируя мотивы «неонационального» искусства – «сплав миров, где часть души вселенской», Татьяна Кочемасова творит свой мир. Для ее творческого метода характерна декоративная палитра, применение открытых цветовых сочетаний. В этом ключе написаны все полотна, при этом особый акцент сделан на символическом прочтении и фантазии, которые наполнены сказочной атмосферой.

«Только детские книги читать, только детские думы лелеять, все большое далеко развеять, из глубокой печали восстать», вспоминаются строки-грезы Осипа Мандельштама. Известный литературовед В.П. Бутромеев справедливо отметил, что по-настоящему знаменитых собраний сказок немного. Всего пять. Среди них немецкие «Детские и домашние сказки» братьев Гримм. В предисловии к ним Бутромеев писал: «Они – душа народа, его автопортрет, который может показаться необычным, фантастическим, несоответствующим общепринятым представлениям об этом народе, но именно этот автопортрет точен и истинен». С самого первого перевода сказок братьев Гримм В.А. Жуковского, они очень полюбились детям, и в первую очередь – «Бременские уличные музыканты». К ним Т.А.Кочемасова создала целую серию работ, раскрыв свою любовь к животному миру, который в пространстве детской сказки всегда резонирует человеку.

У Татьяны Кочемасовой образность персонажей и сюжетная линия сказки находит преломление и через кинематографическое прочтение. Замечательные мультфильмы, вышедшие в начале 1970-х по мотивам одноименной сказки братьев Гримм, где лучшие музыкальные партии исполнил Олег Анофриев, стали излюбленным для многих поколений юных зрителей. Ноту музыкальности в раскрытии темы к словам «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьями по белу свету», стремилась привнести художница в свою сказочную серию. В этом же духе созданы произведения на тему «Приключений барона Мюнхгаузена» Р.Э.Распе: «Павлин барона Мюнхгаузена» (2019) и «Олень барона Мюнхгаузена» (2019). И как тут не вспомнить великолепный фильм «Тот самый Мюнхгаузен» по сценарию Григория Горина, где главный герой, так неподражаемо сыгранный Олегом Янковским, произносит: «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь».

Образы картин «Лебединое озеро. Lac de Zurich» (2015), «Летнее настроение» из серии «Истории лошадей» (2016), диптих «Купание тигра» (2019), «Лягушки» (2014) – они все балансируют в сознании между персонажами из произведений на музыку П.Чайковского, А.Л. Вивальди, сказок Д.Р. Киплинга и А. Афанасьева и их прототипами из «Райского сада». Не случайно доктор философских наук О.А. Лавренова в своих рассуждениях о творчестве Т.А. Кочемасовой подметила, что ее искусство – коннотация песни Гребенщикова на стихотворение «Рай» Анри Волохонского.

В метафорическом пространстве творчества Татьяны Александровны особая тема – портреты родных. Центральным является образ мамы Елены (2020), где кисть художницы передает самые трепетные и нежные чувства. Ее образ неизменно возникает в окружении цветущего сада, того самого Эдема, в который устремляются души любимых людей. И невольно вспоминаются слова из «Рая» Волохонского: «пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад».

Выставка работает до 17 марта.

Материал составлен на основе статьи кандидата искусствоведения Е.А. РЖЕВСКОЙ

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