Избранные фильмы фестиваля «Свой путь» начинают путешествие по стране

Международный кинофестиваль «Свой путь», прошедший в начале февраля в Уфе, продолжает путешествие по стране и покажет лучшие фильмы конкурсной программы в нескольких городах России – Костроме, Москве, Ярославле и др. Старт будет дан в городе Тула, где с 6 по 9 апреля 2023 года пройдут кинопоказы в формате «Свой путь. Избранное».

Международный кинофестиваль «Свой путь» – проект о людях, которые не боятся идти своей дорогой в жизни. Фестиваль призван создать благоприятную среду для эффективного и уважительного диалога между людьми, вдохновить людей на поиск своего пути в жизни и развитие лучшего в себе и одновременно содействовать появлению фильмов о людях (этносах, народах, странах и др.), успех которых стал возможен благодаря следованию своим путем.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

Конкурсные мероприятия фестиваля состоялись в феврале 2023 года в Уфе. Участниками конкурсной программы стали 36 фильмов в шести номинациях (игровое полнометражное, игровое короткометражное, неигровое полнометражное, неигровое короткометражное кино, игровой дебют, неигровой дебют). Киноленты из России, Казахстана, Узбекистана, Сербии, Греции, Норвегии и др., в том числе, фильмы, ставшие победителями различных российских и зарубежных кинофестивалей.

В жюри фестиваля вошли общественные деятели и представители киноиндустрии из России и из-за рубежа, среди которых Виктор Васильев (председатель Союза кинематографистов Беларуси), Таалайбек Кулмендеев (председатель Союза кинематографистов Кыргызстана), Владимир Головнёв (режиссер, сценарист, продюсер документального кино, лауреат российских и международных кинофестивалей), Марко Долаш (сербский актер театра и кино, певец, писатель, тележурналист и телеведущий), Максим Васюнов (обозреватель «Российской газеты», телевизионный журналист, лауреат премии «ТЭФИ»), Зухра Буракаева (председатель Союза кинематографистов Башкортостана, член Союза писателей России и Союза писателей Республики Башкортостан).

Фильмы-победители в различных номинациях, а также фильмы, вызвавшие самые яркие дискуссии, будут показаны с 6 по 9 апреля в Туле в формате «Свой путь. Избранное». По результатам зрительского голосования в каждом регионе-участнике фестиваля будет определен лучший фильм смотра. А также будет проведен конкурс «Назови своего героя!», в рамках которого жители городов, где проходят показы, смогут назвать своего выдающегося земляка, а организаторы пригласят его для обсуждения фильмов фестиваля.

Уникальность формата кинофестиваля в том, что известные люди из различных сфер жизни общества (артисты, журналисты, писатели, блогеры, спортсмены и др.), становятся не просто приглашенными гостями, а принимают активное участие в обсуждении фильмов вместе со зрителями.

Программа и расписание показов «Свой путь. Избранное» будут опубликованы на официальном сайте: http://mywayfestival.ru/raspisanie_pokazov/ .

Все фильмы сформированы в тематические блоки. Каждый блок со зрителями будут обсуждать создатели фильмов и приглашенные гости. В разные дни участниками дискуссий в Туле станут актрисы театра и кино Виктория Тарасова, Ольга Хохлова, Инга Оболдина, обозреватель «Российской газеты», лауреат премии «ТЭФИ», режиссер, сценарист Максим Васюнов, генеральный продюсер Триколор Михаил Анисимов и другие деятели искусства, культуры и общественные деятели, имена которых будут объявлены дополнительно.

6 апреля в 12:00 в «Атриуме» (Тульский Кремль, Менделеевская, 2) состоится пресс-конференция, посвященная старту фестиваля в Туле, а в 18:00 пройдет торжественное открытие в творческом индустриальном кластере «Октава»(г. Тула, Центральный переулок, 18).

Фильмом открытия кинофестиваля станет короткометражная драма «Выход» (режиссеры – Максим и Евгения Арбугаевы) – о жизни на берегу моря ученого-отшельника, который ждет появления моржей. Кинокартина про экологическую катастрофу в связи с глобальным потеплением стала участником и призером различных фестивалей в России и в мире, вошла в конкурсную программу Berlinale и был номинирован на Оскар-2023.

Вход на все мероприятия фестиваля бесплатный по предварительной регистрации на сайте фестиваля www.mywayfestival.ru .

Официальная группа фестиваля Вконтакте: https://vk.com/mywayfestival1.

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