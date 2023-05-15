Известные актеры театра и кино перевоплотились в моделей Модного Дома FIRDAWS

Поэтичное настроение, эмоции и краски коллекций FIRDAWS (в переводе с арабского язык - «райский сад») показали на подиуме знаменитые актеры и актрисы театра и кино, отразив мастерство дизайнеров, конструкторов, портных и вышивальщиц на закрытом вечере благотворительного фонда «Русский Силуэт» в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля.

Для гостей вечера были представлены три основных линии одежды:

PRET-A-PORTER WOMAN – коллекция весна-лето 2023, сочетающая струящиеся текстуры, пастельную палитру цветов и романтичные принты;

PRET-A-PORTER MAN – мюридские костюмы;

Ателье COUTURE – платья и костюмы, украшенные богатой вышивкой и выполненные в единичном экземпляре вручную.

В основу показа легли изделия из весенней коллекции «Майста», современной оды красоте древних культур и манящему очарованию весны. Майста – одна из красивейших высокогорных областей России, в которой невероятная природа соседствует с самобытной старинной архитектурой 12-14 веков. Это место существует вне времени и сезонов: здесь постоянно светит ласковое солнце и торжествует теплый май. Одноименная коллекция наполнена светом и легкостью, энергией весенних оттенков, флористическими принтами и приятными шелковистыми текстурами.

Важная деталь показа – платки, которые содержат узоры и символы чеченских рисунков с тысячелетней историей. Все рисунки выполняются от руки на натуральном шелке, платки подшиваются вручную.

Модный Дом FIRDAWS вдохновил гостей на открытый диалог с модой, создав неповторимую атмосферу вечера: коллекции PRET-A-PORTER стали ярким символом культурных ценностей и традиций, а особенный эмоциональный заряд подарил выход актеров в мужских мюридских костюмах.

«Очень хороший показ. Мне очень понравился исламский мотив», – отметил Никита Михалков, режиссер и президент Московского международного кинофестиваля, подчеркнув ценность прочтения моды профессионалами FIRDAWS.

Актеры и актрисы театра и кино Мирослава Карпович, Пелагея Невзорова, Елизавета Ищенко, Алена Чехова, Светлана Степанковская, Евгения Нохрина, Екатерина Молоховская, Глафира Козулина, Валентина Муравская, Виктория Бессонова, Зарина Мухитдинова, Мария Белоненко, Кузьма Сапрыкин, Александр Мартынов, Александр Космачев и Никита Мучкаев в эксклюзивных работах Модного Дома подарили гостям незабываемые эмоции и вдохновение на новые творческие свершения.

Помимо показа главной точкой притяжения и внимания выступила TREND AREA FIRDAWS. Специально для гостей вечера «Русского Силуэта» FIRDAWS представил 5 уникальных нарядов, украшенных ручной вышивкой, бисером, драгоценными камнями, серебром из коллекции Ателье COUTURE FIRDAWS.

Среди гостей вечера были замечены: Вячеслав Зайцев, Сергей Сысоев, Надежда Михалкова, Павел Гусев, Сергей Пластинин, Стивен Мао, Валерий Белгородский, Джемал Махмудов, Елена Север, Оксана Федорова, Светлана Астахова, Юрий Купер, Поля Полякова, Сергей Ефремов Юлия Барановская, Ольга Погодина, Мадонна Мур, Алиса Толкачева, Ирина Чайковская и многие другие.

Музыкальным гостем стала талантливый автор и исполнитель поп-лирики Гузель Хасанова. Популярная российская певица открыла вечер своим хитом «Двое», а ее зажигательная композиция «Танцуй» сопровождала яркий финал модного показа.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.