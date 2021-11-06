8 ноября 2021 года во всем мире отмечается 145-я годовщина со дня рождения Степана Дмитриевича Нефедова-Эрьзи (1876-1959 годы жищни) – выдающегося скульптора ХХ столетия, одного из главных представителей русской скульптурной школы.

Рожденный в эрзянском селе Симбирской губернии, будущий мастер решил взять в качестве псевдонима этноним Эрзя, добавив к нему мягкий знак, в результате получив звучный и запоминающийся псевдоним Эрьзя.

Творческое наследие Степана Эрьзи обширно: за свою жизнь великий мастер успел поработать во многих странах Европы и Южной Америки. Около трех сотен произведений Эрьзи дошли до наших дней, однако, судьба многих работ остается неизвестной.

«Русский Роден», «Русский Микеланджело», как называли его зарубежные СМИ, создал множество гениальных скульптур, снискавших самое восторженное отношение заграничной публики.

Отдельной страницей в его биографии стоит Аргентина, в которой Эрьзя прожил почти четверть века. Именно здесь он открыл для себя новый материал — субтропическое дерево кебрачо. Необычайно твердое, с широчайшим диапазоном цветовых оттенков и эффектной текстурой — кебрачо ознаменовало новый творческий период скульптора.

В 1950-м году Эрьзе наконец удалось вернуться в Советский союз, но первая и единственная прижизненная выставка работ Степана Эрьзи в Москве состоялась лишь в 1954-м, на тот момент скульптору было 78 лет.

В московской студии на Соколе (ул. 2-я Песчаная, д. 3) Эрьзя работал до последних дней своей жизни, в ноябре 1959-го великого скульптора не стало.

В 2015-м году на доме, в котором жил и работал скульптор была установлена мемориальная доска.

В рамках празднования юбилея выдающегося скульптора Международный фонд искусств имени С.Д. Эрьзи готовит к открытию Культурный центр имени Эрьзи – «Эрьзя-центр» в Москве, в котором расположится коллекция уникальных слепков и оригиналов мастера. Открытие центра запланировано на конец ноября.

Новое арт-пространство займет историческое здание 1934 года по адресу Автозаводская улица, д. 1. Масштабные реставрационные работы будущего центра велись в его стенах в течение года.

Помимо постоянной экспозиции на территории «Эрьзя-центра» будут проходить временные выставки, лекции, мастер-классы, концерты.

Ожидается, что центр имени Эрьзи станет точкой культурного притяжения не только Южного административного округа, но и всей Москвы.

Изображения — сканы страниц журнала АртМосковия, № 1 (001), 2017 год

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