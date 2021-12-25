К сериалу «Везет» представили саундтрек в исполнении Светланы Лободы

Премьера саундтрека к сериалу «Везет» в исполнении Светланы Лободы состоялась 24 декабря 2021 года.

Ремейк певицы Светланы Лободы на песню «Всё пройдёт» стал главным саундтреком для трагикомедии. Вместе с песней был презентован клип, в основу сюжета которого легла любовная история главных героев трагикомедийного сериала IVI Originals «Везёт».

В клип вошло множество кадров и диалогов 8-ми серийной трагикомедии «Везёт», а задаст ему настроение трогательная сцена с Владимиром Меньшовым и Евгением Цыгановым. Советский шлягер, написанный в 1981 году на музыку Максима Дунаевского и текст Леонида Дербенева, впервые прозвучал в исполнении Михаила Боярского в музыкальной комедии «Куда он денется!». Светлана Лобода сделала кавер-версию композиции специально для сериала, вложив в нее свои эмоции и переживания.

«Кавер получился творчески интересный, со свежим взглядом на хит, который до сих пор исполнялся практически без всяких изменений, как был написан и впервые исполнен. Светлана Лобода придала ему чуть другое смысловое направление, которое не только не ухудшило замысла, но наоборот – максимально точно приблизило смысл песни через обновлённую форму и манеру исполнения к современному восприятию в общем-то старой, но нестареющей философской мысли. Здесь нужен не только талант и изобретательность, но и вкус, подаривший композиции красивую, изобретательную новую аранжировку. Вообще я всегда за то, чтобы старые песни переаранжировывались и по-новому перепевались, ибо это и есть жизнь песни!» – поделился Максим Дунаевский.

Для ремейка создали полностью новую, более ритмичную аранжировку. Светлана Лобода привнесла свой уникальный неповторимый стиль, вместе с тем сохранив узнаваемость мелодии.

«Мне кажется, что клип получится очень трогательным и светлым. Он о любви, об этом удивительном чувстве, которое сопровождает нас всю жизнь. Эта история так органично сочетается со словами текста и настроением всей песни», — рассказывает певица.

В трагикомедии режиссера Владимира Щеголькова «Везёт» раскрывается непростая история бывшего мотогонщика Ивана (Евгений Цыганов), который получил травму и завершил карьеру. Его семья распалась из-за пьяных драк, случайных женщин и нестабильного заработка. Герой временно подрабатывает «трезвым водителем», помогая случайно встреченным на своем пути пассажирам. В сериале снялись Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Владимир Меньшов, Зоя Бербер, Кирилл Кяро, Сергей Газаров, Яна Сексте, Сергей Епишев, Михаил Полицеймако, Юлия Снигирь и другие.

Премьера эксклюзивного проекта IVI Originals состоялась 4 ноября. Сериал доступен в онлайн-кинотеатре IVI по подписке.

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