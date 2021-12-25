Стажер Молодежной балетной программы Акиб Анвар принят в балетную труппу Большого театра

Один из участников Молодежной балетной программы, которая проводится Большим театром и компанией «Ингосстрах», официально принят в штат Большого театра. Акиб Анвар добился впечатляющих результатов и в ближайшее время примет участие в балете «Щелкунчик».

Всего за пять месяцев талантливому выпускнику Академии русского балета им. А.Я. Вагановой удалось раскрыть свой талант и из стажера Молодежной балетной программы стать частью легендарной балетной труппы. Ради участия в Молодежной балетной программе будущий артист отказался от всех предложений и приехал на просмотры в Москву. После прохождения вступительных испытаний последовали два месяца усиленной учебы и подготовки, в результате которых Акиб Анвар исполнил партию в балете «Дочь фараона». В настоящее время Анвар уже репетирует партию Испанской куклы в балете «Щелкунчик». По словам артиста, балет всегда будет для него на первом месте, а выступать в Большом театре было самой заветной мечтой.

«Вначале стажировки я очень волновался, потому что не знал, что меня ждет, смогу ли справиться. Теперь я бесконечно счастлив присоединиться к балетной труппе Большого театра. Когда ты на сцене, нужно всегда быть на высоте, второго шанса не будет. Поэтому каждый артист задает себе один вопрос: выложился ли я на 100%? Я благодарен педагогам и руководству театра, которые так много сделали для нас. Очень рад, что есть такие компании, как «Ингосстрах», которые поддерживают молодых артистов в стремлении реализовать свой талант. Я не хочу быть лучше кого-то, я хочу быть лучше себя», – отмечает артист Большого театра Акиб Анвар.

«Быть стажером Молодежной балетной программы – это уникальный шанс для молодых и талантливых артистов, возможность заявить о себе на легендарной сцене одного из лучших театров мира. А поддерживать ребят в их стремлениях – наша общая задача. Я невероятно рад, что программа дает результаты, это вдохновляет нас совместно с нашим партнером «Ингосстрахом» на новые проекты в области искусства. Хочу пожелать участникам удачи и никогда не сдаваться на пути своего профессионального совершенствования», – прокомментировал художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев.

«Прекрасно, что программа дает видимые результаты. Мы как генеральный спонсор Большого театра поздравляем Акиба Анвара с таким важным этапом на его творческом пути. Я уверен, что его пример вдохновит молодых талантливых ребят по всей стране, а мы со своей стороны сделаем все, чтобы их поддержать», – заявил генеральный директор компании «Ингосстрах» Андрей Ларкин.

За годы сотрудничества «Ингосстрах» и Большой театр реализовали множество значимых культурных проектов, в том числе при личной поддержке промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаска. С 2019 года «Ингосстрах» является генеральным спонсором театра.

Фото — Егор БЕРЛАДИН

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