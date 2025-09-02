VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

К сети вещания Радио DFM присоединился башкирский город Учалы

К сети вещания Радио DFM присоединился башкирский город Учалы

Радио DFM будет вещать на частоте 88,3 FM. С запуском радиостанции потенциальная аудитория радио DFM увеличится на 63 223 слушателя.

Расширение вещания Радио DFM в Башкортостане стало возможным благодаря непрерывной работе «Русской Медиагруппы» с регионами.

Радио DFM сегодня — это не только эфирное вещание, но и цифровые музыкальные потоки, подкасты и мультимедийные проекты. Цель радиостанции — донести до молодежи основные тренды танцевальной музыки. В городе Учалы в Башкортостане вещание на частоте 88,3 FM обеспечивает партнер ООО «Коммуникационные технологии».

