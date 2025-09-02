Раухан Малик: голос Индии на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение»

Кашмирский певец, продюсер и композитор Раухан Малик представит на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение» богатство и самобытность традиционной индийской музыки в современном звучании.

Раухан Малик известен тем, что через яркое сочетание фолка, рока и поп-музыки воплощает в своих песнях истории и дух родного Кашмира – той части Индии, где артист родился и сделал первые шаги в музыке. Его творчество берёт начало в самых глубинах кашмирской культуры и при этом находит отклик у слушателей по всему миру.

В детстве Раухан осваивал простые национальные ритмы и мелодии, черпая вдохновение в народных песнях родного края. Решив посвятить себя музыке, молодой человек получил образование в области исполнительских искусств и сегодня продолжает свой профессиональный рост: одновременно учится по тому же профилю на бакалавра в Дели и получает степень бакалавра искусств в Азиатской академии кино в Нойде. Параллельно с учёбой Раухан уже более 12 лет преподаёт вокал, гитару, композицию и аранжировку.

В 2019 году артист начал свой творческий путь с выхода песни Raasta на лейбле Stalwart Music Factory, сооснователем которого он является. С каждой новой работой Раухана Малика его популярность как в Индии, так и среди кашмирской диаспоры за рубежом растёт.

Его поп-рок-хит Ishq (2024) набрал более 300 млн прослушиваний на одном из музыкальных стриминговых сервисов и свыше 3 млрд просмотров на разных цифровых платформах. Другие композиции Малика также не оставляют равнодушными аудиторию, набирая сотни тысяч поклонников его творчества.

В своих песнях Раухан Малик исследует и раскрывает культурную идентичность родного региона, придавая ей современное звучание. Как профессионал, артист открыт к сотрудничеству и много работает с различными исполнителями, демонстрируя универсальность и мастерство в самых разных жанрах и направлениях. Раухан активно выступает на крупных концертных площадках и фестивалях в разных городах Индии, а также представляет современную кашмирскую музыку на международной сцене.