VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойWWNEWSРаухан Малик: голос Индии на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение»

Раухан Малик: голос Индии на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение»

editor
By editor
69
раухан малик - индия - интрвидение
Фото © пресс-служба «Интервидение»

Кашмирский певец, продюсер и композитор Раухан Малик представит на Международном музыкальном конкурсе «Интервидение» богатство и самобытность традиционной индийской музыки в современном звучании.

Раухан Малик известен тем, что через яркое сочетание фолка, рока и поп-музыки воплощает в своих песнях истории и дух родного Кашмира – той части Индии, где артист родился и сделал первые шаги в музыке. Его творчество берёт начало в самых глубинах кашмирской культуры и при этом находит отклик у слушателей по всему миру.

В детстве Раухан осваивал простые национальные ритмы и мелодии, черпая вдохновение в народных песнях родного края. Решив посвятить себя музыке, молодой человек получил образование в области исполнительских искусств и сегодня продолжает свой профессиональный рост: одновременно учится по тому же профилю на бакалавра в Дели и получает степень бакалавра искусств в Азиатской академии кино в Нойде. Параллельно с учёбой Раухан уже более 12 лет преподаёт вокал, гитару, композицию и аранжировку.

В 2019 году артист начал свой творческий путь с выхода песни Raasta на лейбле Stalwart Music Factory, сооснователем которого он является. С каждой новой работой Раухана Малика его популярность как в Индии, так и среди кашмирской диаспоры за рубежом растёт.

Его поп-рок-хит Ishq (2024) набрал более 300 млн прослушиваний на одном из музыкальных стриминговых сервисов и свыше 3 млрд просмотров на разных цифровых платформах. Другие композиции Малика также не оставляют равнодушными аудиторию, набирая сотни тысяч поклонников его творчества.

В своих песнях Раухан Малик исследует и раскрывает культурную идентичность родного региона, придавая ей современное звучание. Как профессионал, артист открыт к сотрудничеству и много работает с различными исполнителями, демонстрируя универсальность и мастерство в самых разных жанрах и направлениях. Раухан активно выступает на крупных концертных площадках и фестивалях в разных городах Индии, а также представляет современную кашмирскую музыку на международной сцене.

Предыдущая статья
Телебашня в Иркутске включила новую подсветку в День знаний
Следующая статья
К сети вещания Радио DFM присоединился башкирский город Учалы

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru