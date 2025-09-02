В России запустили «Роблоград»

В День знаний запустили «Роблоград» — цифровую культурно-образовательную платформу внутри Roblox, объединяющую игровые пространства, видео и социальные сети. Она погружает участников в мир российских праздников и традиций через интерактивные квесты и миссии, где нужно действовать, решать задачи и взаимодействовать с другими игроками.

Игровой мир «Роблограда» представлен десятком тематических локаций, каждая из которых посвящена отдельному празднику. Механика каждой из них построена на сборе предметов, решении головоломок, выполнении творческий заданий и викторин. Дополнительно проект предлагает образовательные видео, а также посты и иллюстрации, которые раскрывают историю праздников и помогают закрепить знания в лёгкой и доступной форме.

Сайт и сообщество ВКонтакте служат медиа-хабом: оттуда пользователи переходят в игру, смотрят видео, следят за новостями и открывают новые задания. Все форматы объединены общей стилистикой: яркой, современной и при этом уважительной к культурной глубине праздников.

В «Роблограде» игроки смогут встретить популярных блогеров и стримеров. Они будут проходить праздничные квесты, делиться лайфхаками, устраивать стримы и создавать уникальные игровые моменты вместе с аудиторией.

«Наша цель — показать, что история и традиции России могут быть захватывающими и современными. В Роблограде дети и подростки учатся не только играть, но и понимать, что значит быть частью культуры своей страны. Это мост между поколениями, построенный в цифровом мире», – говорит Татьяна Никишина, генеральный продюсер проекта.

«Роблоград» создаёт новый формат цифрового культурного опыта, где обучение и развлечение соединены в интерактивной форме. Это пространство, где можно учиться, исследовать и веселиться одновременно, узнавать о праздниках нашей страны через игру, видео и общение с любимыми блогерами. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).