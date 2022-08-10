К юбилею Андрея Кончаловского

20 августа выдающийся режиссер, сценарист, писатель и общественный деятель Андрей Сергеевич Кончаловский отмечает 85-летие. Народный артист РСФСР, автор не только российских культовых картин («Дворянское гнездо», «Романс о влюбленных», «Андрей Рубёв», «Сибириада», «Рай»), но и зарубежных кинохитов («Танго и Кэш», «Одиссея», «Возлюбленные Марии») — завоевал признание во всем мире. Кончаловский стал двукратным обладателем «Серебряного льва» Венецианского фестиваля, был удостоен множества международных и российских наград, среди которых премии «Золотой орел», «ТЭФИ», «Ника». К юбилею мастера телеканалы «Россия», «Россия-Культура» и радиостанция «Маяк» подготовили праздничную программу.

Телеканал «Россия»

19 августа в 21:20 — телевизионная ПРЕМЬЕРА исторической драмы «Дорогие товарищи!». Фильм — четырехкратный лауреат премии «Ника» (2021), победитель «Золотого Орла» (2021) в номинации «Лучший режиссер» и обладатель специального приза жюри 77-го Венецианского кинофестиваля.

В главных ролях: Юлия Высоцкая, Владислав Комаров, Сергей Эрлиш, Юлия Бурова и Андрей Гусев.

СССР, г. Новочеркасск, 1962 г. Людмила — партийный работник местного горкома, участница Великой Отечественной войны и убежденная коммунистка. Она искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и резко отрицательно относится к антисоветчикам. Во время забастовки рабочих на Новочеркасском электровозостроительном заводе Людмила становится свидетелем расстрела демонстрантов по приказу правительственной комиссии, которая пытается скрыть факт массовой забастовки в СССР. Во время паники на площади пропадает её дочь, после чего стройная картина мира героини рушится в одночасье.

19 августа в 23:30 – драма «Рай». Приз «Серебряный лев» за лучшую режиссуру 73-го Венецианского кинофестиваля, трехкратный лауреат премий «Золотой орел» (2016) и «Ника» (2017).

В главных ролях: Юлия Высоцкая, Кристиан Клаус, Филипп Дюкен, Петер Курт, Якоб Диль, Виктор Сухоруков, Вера Воронкова, Рамона Либноу, Кэролайн Питти, Жан Денис Ремер.

Франция, 1942 год. Ольга – русская эмигрантка, аристократка и участница французского сопротивления попадает в тюрьму за то, что прятала от нацистов еврейских детей. Она так боится пыток, что решает соблазнить начальника полиции Жюля, который ведет ее дело. Но шансов на спасение у Ольги нет, она попадает в концентрационный лагерь, где судьба сводит ее с Хельмутом, немецким офицером СС, который до войны был в неё безнадежно влюблен.

19 августа 02:25 – «Страсти по Андрею». Впервые на телеэкране цифровая реставрация полной версии картины «Андрей Рублёв», в которой Андрей Кончаловский – соавтор сценария вместе с режиссёром фильма Андреем Тарковским. «Страсти по Андрею» — первоначальная режиссерская версия легендарного фильма.

Благодаря кропотливой работе специалистов в восстановленной ленте были убраны дефекты плёнки, а также добавлены некоторые ранее вырезанные при монтаже сцены и дубли.

В главных ролях: Анатолий Солоницын, Иван Лапиков, Николай Гринько, Николай Сергеев, Ирма Рауш, Николай Бурляев, Юрий Назаров, Юрий Никулин, Ролан Быков, Николай Грабе, Михаил Кононов и Степан Крылов.

История жизни великого русского иконописца Андрея Рублёва разделена на 8 новелл-эпизодов. Картина охватывает период с 1400 по 1423 год, и рассказывает о Руси XV века, какой её видит странствующий монах Андрей Рублёв.

15-18 августа в 01:05 – историческая эпопея «Сибириада». Гран-при жюри МКФ в Каннах (1979). Специальный приз МКФ в Хьюстоне (1982).

В главных ролях: Елена Коренева, Владимир Самойлов, Людмила Гурченко, Виталий Соломин, Наталья Андрейченко, Никита Михалков, Михаил Кононов, Павел Кадочников, Игорь Охлупин, Евгений Леонов-Гладышев, Константин Григорьев, Иван Дмитриев и Евгений Перов

В сибирской глухомани в деревне Елань живут две семьи, издавна враждующие друг с другом: «кулаки» Соломины и «бедняки» Устюжанины. Судьба все время сталкивает их и в ненависти, и в любви. Но одно объединяет всех – общая земля, родина, в которой, как говорит один из главных героев, «хорошего, конечно, мало! Но лучше её все равно не найти!». «Сибириада» включает четыре фильма: первый повествует о начале 20-го века, второй погружает зрителя в 1930-е и 1940-е годы, в третьем и четвертом фильмах действие происходит в 1960-х годах.

21 августа в 01:30 – документальный фильм «Человек неунывающий».

Это попытка режиссера Андрея Кончаловского ответить на вопросы, волнующие весь мир: Какая она, Россия? Какие люди в ней живут? Чем они живут? Героев картины редко увидишь в новостных репортажах и телепрограммах. Молодой аспирант, работающий учителем в сельской школе, фермер, с любовью возделывающий свою землю, батюшка, играющий со своими детьми, знакомый всем почтальон Тряпицын, задающийся вопросами о демократии…

Семь новелл, семь выхваченных из жизни фрагментов создают яркий и честный портрет простого человека, живущего где-то между Востоком и Западом, Богом и Дьяволом, свободой и необходимостью. И его особая сила заключается в том, чтобы верить в лучшее и не унывать.

19 августа в 01:40 — программа «Белая студия. В беседе с ведущей Дарьей Златопольской режиссер расскажет о противостоянии Востока и Запада, интеллигентах и интеллектуалах, переосмыслении картины «Андрей Рублёв», а также о своих новых работах – спектакле «Укрощение строптивой» в Театре им. Моссовета и многосерийном фильме «Хроники русской революции».

«Россия-Культура»

18-19 августа в 11:25 — программа ACADEMIA. «От «Черного квадрата» к черной дыре». В двух лекциях Андрей Кончаловский рассуждает о современном искусстве, предлагая зрителю почувствовать разницу между истинным шедевром и товаром, за который платят большие деньги.

19 августа в 20:35 — «Россия в моем кино» — творческий вечер Андрея Кончаловского в Концертном зале им. П. И. Чайковского.

Режиссер рассказывает о профессии на примере своих фильмов о России. Зрители увидят фрагменты картин «Сибириада», «История Аси Клячиной», «Курочка Ряба», «Дворянское гнездо», «Дядя Ваня», «Дом дураков», «Глянец».

19 августа в 21:50 — художественный фильм «Дворянское гнездо» по роману И. С. Тургенева. В главных ролях: Ирина Купченко, Леонид Кулагин, Беата Тышкевич, Тамара Чернова, Виктор Сергачёв, Василий Меркурьев, Александр Костомолоцкий, Мария Дурасова и другие.

Федор Лаврецкий возвращается в свое поместье после одиннадцатилетнего проживания в Париже. Он влюбляется в очаровательную юную дочь своей двоюродной сестры, Лизу, но, связанный узами брака, боится признаться в своей любви. Вскоре из газет Лаврецкий узнает о кончине жены в Париже. Полный надежд на новое счастье, Лаврецкий признается в любви Лизе, но приезд в Россию внезапно «воскресшей жены» рушит все его планы.

20 августа в 20:35 программа «Белая студия». Вместе с ведущей Дарьей Златопольской Андрей Кончаловский размышляет на разные темы: о судьбе России и русского человека, об истоках национальной культуры и ее будущем, о противостоянии Востока и Запада. И конечно, рассказывает о кино – от легендарного «Андрея Рублева» до картин, над которыми он работает сегодня.

20 августа в 21:50 — художественный фильм «Дядя Ваня» по пьесе А. Чехова. В главных ролях: Иннокентий Смоктуновский, Сергей Бондарчук, Ирина Купченко, Ирина Мирошниченко, Владимир Зельдин и другие.

Действие картины происходит в российской провинции, где жизнь скучна и кажется напрасно потраченной. Для дяди Вани разочарование и опустошение усугубляются неразделенной любовью к женщине, которую судьба на короткое время забросила в захолустное поместье.

Радиостанция «Маяк»

20 и 22 августа – Весь день в эфире радиостанции цикл межрограммных роликов с прямой речью юбиляра «Мастерская Кончаловского».

20 августа, 16:00 – Интервью Андрея Кончаловского к ретроспективе его фильмов в кинотеатрах страны. Запись от 6 августа 2022 г.

22 августа, Сергей Стиллавин и его друзья, 09:00 – «Русские люди Андрея Кончаловского» – разговор с киноведом. Какими Андрей Кончаловский видит наших соотечественников, и как его видение отображается на экране: фильмография мастера как современная энциклопедия русской жизни.

22 августа, МузДок с Игорем Ружейниковым, 17:00 – Специальный выпуск, посвященный этапам жизни и карьеры режиссера с музыкальными иллюстрациями из разных эпох.

Фото – телеканал «Россия»

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