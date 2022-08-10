В Москве состоится KONIK Film Festival

С 10 по 14 августа 2022 года в Москве состоятся показы программы XI Российского фестиваля короткометражных фильмов KONIK при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Союза кинематографистов Российской Федерации, Правительства города Москвы и Департамента культуры города Москвы.

В составе жюри режиссер Петр Буслов, актер Кирилл Гребенщиков, кинопродюсер Дмитрий Рудовский, кинооператор Шандор Беркеши и художник-постановщик Сергей Февралев.

Для основной конкурсной программы обработано более 300 заявок. Среди конкурсантов – картины с участием Данилы Козловского, Дениса Шведова, Надежды Михалковой, Павла Деревянко, Яна Цапника, Ивана Бычкова, Наталии Медведевой и других. Специальная программа фестиваля включит в себя работы, которые привлекли особое внимание отборщиков. С программами Фестиваля гости могут ознакомиться на сайте kinofestkonik.com в разделе «расписание», а также на сайтах площадок Фестиваля.

Для тех зрителей, которые не смогут попасть на показы в столице, организаторы KONIK Film Festival подготовили специальную программу KONIK Flashback при поддержке VK. Для любителей короткометражного кино выбрано более 50 лучших картин за одиннадцать лет работы кинофестиваля. Кроме того, зрителей ждут неожиданные и яркие премьеры. Программа будет доступна к просмотру из любой точки России с 10 августа по 10 сентября 2022 года в официальной группе кинофестиваля в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/kinofestkonik

С 11 по 12 августа в рамках фестиваля пройдет событие, представляющее большой интерес для киноиндустрии — KONIK Film Festival Public Talks. Публичные обсуждения на самые актуальные темы будут организованы при поддержке VK и компании по фестивальному продвижению CinePromo. В прошлом году общее число просмотров превысило миллион. На этот раз организаторы готовят ещё более интересную программу. Среди заявленных тем: онлайн сериалы, кино о зуммерах, роль мемов в продвижении контента, рост охватов музыкальных видео и другие.

Онлайн трансляции Public Talks пройдут в группе кинофестиваля в социальной сети ВКонтакте, а также в группе кинофестиваля в социальной сети «Одноклассники».

11 августа, 12:00 – Музыкальные клипы: базовые принципы больших охватов аудитории

Илья Шпота, режиссёр; Егор Гаврилин, режиссёр

11 августа, 13:00 – Кино о зумерах: что это такое и есть ли стоп-темы?

Ксения Пчелинцева, режиссёр («Авако»), Василий Соловьёв, продюсер («Хороший мальчик»), Марк Эйдельштейн, актёр («Страна Саша», «Смычок»)

11 августа, 14:00 – Куда делись хорошие сценаристы и почему мы смотрим однотипные фильмы?

Александр Сукачёв мл., режиссёр; Александр Домогаров мл., режиссёр («Пальма»)

12 августа, 12:00 – Онлайн сериалы, как способ досуга: временный тренд или стабильный курс на цифровые мета-вселенные?

Дмитрий Рудовский, продюсер; Алексей Лихницкий, продюсер; Пётр Буслов, режиссёр

12 августа, 13:00 — Онлайн VS Офлайн: кто победит? Борьба за эксклюзивный контент. Сколько это стоит?

Владислав Пастернак, дистрибьютор; Дмитрий Якунин, продюсер; Илья Шерстобитов, режиссёр, продюсер

12 августа, 14:00 – Паблик-ток со сценаристом (и мемологом) Валерием Печейкиным: как котики в социальных сетях помогают говорить о серьезных вещах?

«С каждым годом уровень короткометражного кино в России растет непомерными шагами и вызывает удивление от того, какие сложные темы порой затрагивает автор, умещая историю в 15-20 минутах фильма», – говорит Андрей Золотуха, генеральный продюсер KONIK Film Festival.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.