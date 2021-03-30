Как использовать произведения искусства в рекламе и книгах, рассказали на ярмарке non/fiction

25 мар­та 2021 года в рам­ках Меж­ду­на­род­ной ярмар­ки интел­лек­ту­аль­ной лите­ра­ту­ры non/fiction состо­я­лась сес­сия «Пра­ва авто­ров про­из­ве­де­ний изоб­ра­зи­тель­но­го искус­ства в изда­тель­ской дея­тель­но­сти и рекла­ме». Глав­ной темой ста­ло легаль­ное исполь­зо­ва­ние на стра­ни­цах книг изоб­ра­же­ний про­из­ве­де­ний изоб­ра­зи­тель­но­го искусства.

В сес­сии при­ня­ли уча­стие дирек­тор Ассо­ци­а­ции пра­во­об­ла­да­те­лей по защи­те и управ­ле­нию автор­ски­ми пра­ва­ми в сфе­ре искус­ства (УПРАВИС) Эрик Валь­дес-Мар­ти­нес и руко­во­ди­тель отде­ла по рабо­те с пла­тель­щи­ка­ми УПРАВИС Алек­сей Кисточкин.

За послед­ние два года УПРАВИС дого­во­ри­лась со все­ми круп­ны­ми изда­тель­ства­ми Рос­сии — теперь они регу­ляр­но предо­став­ля­ют дан­ные об исполь­зо­ва­нии изоб­ра­же­ний про­из­ве­де­ний изоб­ра­зи­тель­но­го искус­ства в сво­их кни­гах после выпла­ты воз­на­граж­де­ния авто­ру или пра­во­об­ла­да­те­лю. Но тем не менее в управ­ле­нии пра­ва­ми на про­из­ве­де­ния искус­ства оста­ет­ся мно­го нере­шен­ных проблем.

В част­но­сти, воз­ни­ка­ют слож­но­сти при оформ­ле­нии наслед­ства на объ­ек­ты автор­ско­го пра­ва. По сло­вам Эри­ка Валь­дес-Мар­ти­не­са, в Рос­сии пока еще не сфор­ми­ро­ва­лась устой­чи­вая пра­во­вая куль­ту­ра и в боль­шин­стве слу­ча­ев наслед­ни­ки не вклю­ча­ют в наслед­ствен­ную мас­су интел­лек­ту­аль­ную соб­ствен­ность: «Пра­ва насле­до­ва­ния автор­ских прав офор­мить мож­но, но наша прак­ти­ка пока­зы­ва­ет, что здесь каж­дый слу­чай уни­ка­лен. По кон­крет­но­му авто­ру и его наслед­ни­кам воз­ни­ка­ет мно­го вопро­сов. В част­но­сти, если лицо уна­сле­ду­ет какое-либо мате­ри­аль­ное иму­ще­ство, напри­мер квар­ти­ру или маши­ну, но при этом не оформ­ля­ет в каче­стве наслед­ства интел­лек­ту­аль­ные пра­ва на про­из­ве­де­ния умер­ше­го авто­ра. Поз­же в таких слу­ча­ях мож­но у того же нота­ри­уса доофор­мить пра­ва на интел­лек­ту­аль­ную соб­ствен­ность насле­до­да­те­ля, если, конеч­но, эти­ми пра­ва­ми никто дру­гой к тому момен­ту не владеет».

Зна­чи­тель­ная часть исполь­зо­ва­ния про­из­ве­де­ний искус­ства при­хо­дит­ся на реклам­ные печат­ные мате­ри­а­лы. Пред­ста­ви­те­ля­ми УПРАВИС было отме­че­но, что в каж­дом слу­чае необ­хо­ди­мо опре­де­лить, исполь­зу­ют­ся ли эти мате­ри­а­лы в ком­мер­че­ских целях: «Суще­ству­ет раз­ни­ца меж­ду реклам­ным зна­че­ни­ем исполь­зо­ва­ния про­из­ве­де­ний и теми слу­ча­я­ми, когда про­из­ве­де­ния исполь­зу­ют­ся в каче­стве анон­са пла­ни­ру­е­мых и про­во­ди­мых меро­при­я­тий, напри­мер выста­вок. В соот­вет­ствии с зако­ном, если про­из­ве­де­ние исполь­зу­ет­ся в новост­ном кон­тен­те для анон­сов про­во­ди­мых меро­при­я­тий, тогда согла­сия пра­во­об­ла­да­те­лей не тре­бу­ет­ся. Но в слу­чае, если эта демон­стра­ция име­ет сво­ей целью рекла­му про­во­ди­мо­го собы­тия, где будет взи­мать­ся пла­та за биле­ты, либо будет реа­ли­зо­вы­вать­ся про­дук­ция дан­но­го орга­ни­за­то­ра, либо пре­сле­до­вать­ся дру­гие ком­мер­че­ские цели, то необ­хо­ди­мо заклю­чать дого­вор с правообладателем».

Эрик Валь­дес-Мар­ти­нес отме­тил, что очень мно­го музеев и орга­ни­за­то­ры выста­вок обра­ща­ют­ся в УПРАВИС для полу­че­ния лицен­зии на ком­мер­че­ское исполь­зо­ва­ние про­из­ве­де­ний. В чис­ло объ­ек­тов лицен­зи­ро­ва­ния вхо­дят ката­ло­ги выстав­ки, где демон­стри­ру­ют­ся про­из­ве­де­ния из раз­ных кол­лек­ций, суве­нир­ная про­дук­ция, маг­ни­ты, кален­да­ри, блок­но­ты, руч­ки, май­ки, фут­бол­ки, а так­же реклам­ная про­дук­ция, бан­не­ры, раз­да­точ­ные мате­ри­а­лы, бук­ле­ты, посте­ры и т.д.

Участ­ни­ки сес­сии так­же рас­ска­за­ли о слу­ча­ях, когда тре­бу­ет­ся допол­ни­тель­ное лицен­зи­ро­ва­ние. После заклю­че­ния дого­во­ра на исполь­зо­ва­ние про­из­ве­де­ния искус­ства изда­те­ли пуб­ли­ку­ют фото­гра­фии кни­ги на сво­ем сай­те или в соци­аль­ных сетях.

Когда в интер­не­те демон­стри­ру­ют­ся стра­ни­цы кни­ги с изоб­ра­же­ни­я­ми про­из­ве­де­ний искус­ства, это явля­ет­ся допол­ни­тель­ным видом исполь­зо­ва­ния — так назы­ва­е­мое вос­про­из­ве­де­ние и дове­де­ние до все­об­ще­го све­де­ния в сети Интер­нет. Руко­во­ди­тель УПРАВИС под­черк­нул, что облож­ку кни­ги демон­стри­ро­вать в интер­не­те закон не запре­ща­ет, но для пока­за ее содер­жи­мо­го необ­хо­ди­мо заклю­чать допол­ни­тель­ный дого­вор с пра­во­об­ла­да­те­лем: «Мы пре­крас­но пони­ма­ем жела­ние про­ре­кла­ми­ро­вать кни­гу в интер­не­те, но нуж­но учи­ты­вать тре­бо­ва­ния зако­но­да­тель­ства. Поэто­му мы все­гда реко­мен­ду­ем изда­те­лю делать тек­сто­вую анно­та­цию с пере­чис­ле­ни­ем авто­ров, чьи рабо­ты раз­ме­ще­ны в кни­ге, вме­сто того что­бы раз­ме­щать изоб­ра­же­ния отдель­ных стра­ниц. Лицен­зи­он­ный дого­вор на демон­стра­цию в сети Интер­нет зача­стую будет сто­ить доро­же, чем лицен­зи­он­ный дого­вор на само печат­ное издание».

В завер­ше­нии сес­сии Эрик Валь­дес-Мар­ти­нес заявил, что как изда­те­лям, так и пра­во­об­ла­да­те­лям необ­хо­ди­мо уча­стие орга­ни­за­ции-посред­ни­ка в управ­ле­нии пра­ва­ми, пере­го­во­рах об исполь­зо­ва­нии про­из­ве­де­ния и заклю­че­нии лицен­зи­он­но­го дого­во­ра. Соблю­де­ние зако­но­да­тель­ства об автор­ском пра­ве и гра­мот­ная ком­мер­ци­а­ли­за­ция интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти при­не­сут выго­ду всем игро­кам рынка.

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