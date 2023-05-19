Композитор Семён Кривенко-Адамов рассказал о «Высших мирах»

Современный российский композитор Семён Кривенко-Адамов презентовал седьмой альбом «The Higher Worlds» («Высшие миры»).

Запись релиза продолжалась более года. В него вошли 7 композиций, каждая из которой передаёт одну из граней метафизической Вселенной: «Высшие миры», «Вспомни прошлую жизнь», «Зачарованный город», «Меланхолия», «За ложью», «Мистицизм», «Спиритический сеанс».

«Люди 21 века считают, что Реальность — это то, что мы видим и слышим, но истина лежит в совсем иной плоскости. Физическое восприятие ограничивает нас рамками нашей планеты, в то время как Чувственное способно перенести нас в высшие уровни мироздания», — так комментирует концепт альбома сам композитор.

Альбом выдержан в современном классическом стиле. В композициях параллельно переплетаются смысловые линии инструментальных партий, где центральное место по традиции занимает рояль. Минорные мотивы, которыми пропитан альбом, подталкивают слушателя окунуться мыслями в глобальные и вечные вопросы.

Прослушивание композиций поможет вам соприкоснуться со своим истинным я, освободиться от навязанных установок, правил и желаний. Ваша душа получит глоток свежей, мощной энергии, заряженной древними знаниями.

Семён Кривенко-Адамов — современный российский композитор. Родился в Артёмовске Донецкой области. Пишет музыку с 13 лет. Семён вел активную творческую деятельность в Донецке. Даже атмосфера взрывов, непрекращающихся выстрелов не мешала ему проводить свои светлые концерты и утешать сердца слушателей.

Два года назад Семён переехал в Москву, чтобы дальше развивать свой музыкальный талант. Вступил в Российский музыкальный союз. В багаже Семёна 78 композиций.

Его музыка звучит в художественных и документальных фильмах, на отечественных и зарубежных радиостанциях и более 60 международных музыкальных платформах.

Прошлым летом музыку Семёна Кривенко-Адамова можно было услышать в парках Москвы и города Волжского.

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