Как прошли съемки нового сезона «Фишера»

Съемки второго сезона триллера «Фишер» завершились в Москве. Главные роли исполнили Иван Янковский, Ирина Старшенбаум и Александр Яценко. Шоураннерами и авторами сценария вновь выступили Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Режиссер — Александр Цой («Трудные подростки», «Смычок», «Жвачка»). Создатели проекта не раскрывают подробности сюжета, но обещают атмосферный новый сезон.

Роли в сериале также исполнили Никита Худяков, Андрей Максимов, Даша Верещагина, Александра Ребенок, Алексей Агранович, Степан Девонин и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Фишер», «Балет», «Чистые» и другие). За производство отвечает кинокомпания «Студия 812» по заказу «НМГ Студии».

В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступают в схватку с опасным преступником. Драматический триллер, в котором все не так, как кажется. Основано на реальных событиях.

Следователь Евгений Боков предстанет перед зрителями совсем другим человеком. «Во втором сезоне Бокову приходится заново собирать себя. Если в первом его мысли были где-то между домом и работой, то теперь он полностью уходит в расследование. Но легче от этого не становится — на его пути появляются новые вызовы, и, как обычно, все идет не по плану. Съемки второго сезона прошли очень динамично. Мы уже хорошо сработались с частью команды, так что было ощущение, будто продолжаем большой общий путь. Я был рад вновь встретиться на одной площадке с Александром Яценко, Андреем Максимовым и поработать с Никитой Худяковым, Ириной Старшенбаум и Дашей Верещагиной, которые присоединились к нам в новом сезоне и сыграют значимые роли в сериале», — поделился актер Иван Янковский.

Эта новость может удивить поклонников сериала — Евгений Боков в новом сезоне избавится от ростовского акцента. Его коронное «шо» будет звучать в редкие моменты — такую кличку он даст своей собаке. «Если мы представим, что Боков — это не киноперсонаж, а реальный человек, то, наверное, его в какой-то момент «достали» комментарии по поводу его речи. Боков остается жить и работать в Москве и решает избавиться от диалекта. Во втором сезоне он будет учить французские слова и употреблять их вместо своего “шо”», — рассказала генеральный продюсер «Студии 812», продюсер сериала Наталья Капустина.



Продолжение триллера снимали в Москве и Московской области, а также в Абхазии, где съемочная группа провела декабрь прошлого года. Место выбрали неслучайно, опустевший курорт — концептуальное решение нового сезона. «Это стало визуальным ключом для нашей истории. Место, где люди отдыхают, которое ассоциируется с морем, теплом, фруктами, красотой и весельем, вдруг становится безлюдным. Курортный сезон закончился, все закрыто, погода плохая, отдыхающих нет, да и вообще людей на улицах очень мало. Довольно мрачная атмосфера — именно такая нам и была нужна», — отметил генеральный продюсер «Студии 812», продюсер сериала Сергей Кальварский.

«Представьте абсолютно пустой детский лунапарк — вот эти все грибы, зеркала, аттракционы. Там должен звучать радостный смех, а там пустота, мигающие лампочки, темнота и, кроме тебя, — никого. Это вызывает совершенно другие эмоции. Тебе заранее некомфортно и страшно. Этого ощущения нам и хотелось добиться», — дополнила Наталья Капустина.

Во время съемок в Абхазии случился энергетический кризис, но перебои с освещением и отоплением не остановили съемочный процесс. А вот погодные условия в виде снега и дождя сыграли на руку создателям сериала. «Мы очень хотели, чтобы в кадре все время была непогода. И была ровно такая непогода, которую создать просто невозможно, — в итоге получилось то настроение кадра, которое нам было нужно», — поделился Сергей Кальварский.



Первый сезон «Фишера» также был основан на реальных событиях, премьера состоялась в феврале 2023 года на Wink.ru и more.tv. Главные роли сыграли Иван Янковский, Александр Яценко и Александра Бортич. Сериал стал успешным как среди зрителей, так и среди критиков. Проект получил премию «Золотой орел» как лучший проект онлайн-платформы.