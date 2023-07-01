Как собрать шоу за 3 дня

В арт-кластере «Таврида» подвели итоги второго образовательного заезда сезона 2023 «За сценой. Люди, технологии, процесс». Молодые специалисты, создающие российские массовые мероприятия, на протяжении недели посещали лекции от лидеров индустрии и работали в командах над организацией шоу-кейсов для резидентов арт-кластера «Таврида».

Образовательный заезд «За сценой. Люди, технологии, процесс» был создан специально для молодых профи, которые занимаются созданием, наполнением и продвижением значимых событий в сфере культуры и искусства. В рамках заезда четыре тематические арт-школы для специалистов прокачивали теоретические и практические навыки участников в продвижении мероприятий, а также их техническом, визуальном и художественном воплощении.

Арт-школа режиссуры массовых мероприятий объединила более 100 режиссеров театрализованных, спортивных и эстрадных представлений (концертов), режиссеров шоу и массовых событий, культурных региональных центров, вторых режиссеров, помощников режиссеров и менеджеров сцены шоу и событий (stage manager). Вместе с ведущими экспертами участники разобрались в новых технологиях создания уникальных шоу и событий, получили инструменты и практические советы от опытных режиссеров и режиссерско-постановочных групп.

Арт-школа продюсирования событий собрала продюсеров концертов и фестивалей, руководителей отделов культурно-массовой работы, ивент-продюсеров и ивент-менеджеров, технических директоров и музыкальных продюсеров шоу. Участники узнали секреты успешной сборки крупного события, изучили все тонкости составления сметы, научились грамотно выстраивать взаимодействие с техническими подрядчиками и артистами. Экспертами арт-школы стали продюсеры крупнейших событий в России, которые проанализировали реальные неудачи и ошибки, рассказали молодым профи о способах их решения.

Участники арт-школы продюсирования в рамках образовательной программы узнали, как создаются фестивали – перед ними с практикумом выступил Андрей Клюкин, продюсер фестиваля «Дикая мята». Ребята разобрали реальные кейсы и опыт организации одного из крупнейших музыкальных фестивалей страны.

«Чтобы сделать успешный фестиваль, нужно сформулировать ответы на вопрос «зачем?»: зачем вы это делаете, зачем зрителям этот фестиваль, зачем фестиваль артистам, которые в нем принимают участие, зачем этот фестиваль партнерам, зачем он городу, области или региону, в котором он проводится. Ответы на эти вопросы — залог успеха фестиваля, так как очень важно любить и глубоко понимать то, что ты делаешь.

Здесь, на заезде, собрались разные ребята. Но все они искренне стремятся создать проект, который станет ярким событием в культурной жизни страны. Могу сказать, что все участники — наши будущие коллеги, с которыми я с радостью поделился опытом. Надеюсь на то, что их творческий путь будет быстрее и безмятежнее», — прокомментировал Андрей Клюкин.

Участниками арт-школы сценических технологий стали моушн-дизайнеры, видео-инженеры, художники виртуальной и дополнительной реальности, художники по свету, инженеры, занимающиеся визуализацией и проработкой конструктивной, декоративной, световой и прочих составляющих шоу, событий или фестивалей, инженеры-конструкторы сценического комплекса, инженеры-технологи сценического комплекса, разработчики новых технологий машинерии сцены и робототехники — все те люди, которые занимаются техническим и визуальным воплощением идеи. Они погрузились в тонкости работы с технической стороны организации событий, получили доступ к новым инструментам создания визуальных эффектов и инструкции к их применению. Эксперты от компании Light Your Mind раскрыли секреты оформления пространства и рассказали о главных трендах в работе со сценическими технологиями, а также познакомили ребят с роботом-манипулятором, которого они могут применять на сцене.

В арт-школе сценического дизайна собрались художники по костюмам, художники по гриму, сценографы и художники-постановщики. Они посетили лекции и мастер-классы по созданию сценического дизайна, работе со сценографией и костюмами, а также научились вместе с экспертами собирать концепции для культурных событий.

Особенностью заезда стало объединение участников разных арт-школ в 6 режиссерско-постановочных групп путем жеребьевки. Пять групп на протяжении недели работали над созданием готового шоу-кейса для резидентов «Тавриды» — ANOPRIEV, Natali Ka, BELOGAI, Nika Dubik, PAVLUSHINA. Шестая группа занималась экспериментальной разработкой — созданием с помощью искусственного интеллекта аватара, прототипом которого стал один из резидентов «Тавриды». Презентация аватара пройдет в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» в августе этого года.

Помимо возможности для молодых перспективных певцов и певиц познакомить публику со своим творчеством, постановка шоу-кейсов в рамках заезда в условиях ограниченного времени с незнакомой командой — это также отличная возможность для участников-ивенторов прокачать свои навыки в стрессовых условиях, добавить новый кейс в портфолио и проявить свои лидерские качества. Участники, которые заявили о себе в рамках подготовки шоу, а также работы в их арт-школах, будут отобраны в режиссерско-постановочную группу фестиваля «Таврида.АРТ» 2023, а также войдут в число организаторов Всемирного фестиваля молодежи.

В рамках образовательного заезда «За сценой. Люди. Технологии. Процесс» традиционно прошел грантовый конкурс от Росмолодёжь.Гранты. По его результатам экспертная комиссия конкурса рекомендовала 4 проекта к присуждению грантовых средств на суммы от 200 тысяч до 1 млн рублей. Алексей Пугачев из Краснодарского края вложит грант 1 000 000 рублей в проведение Открытого Всероссийского музыкального фестиваля «Российская культура: Сергей Рахманинов». Анастасия Водопьянова из Челябинской области защитила проект на 400 000 рублей. «Говорим без слов» — так называется программа, направленная на то, чтобы обучить молодёжь региона русскому жестовому языку. Егор Литвинов получит поддержку в 200 000 рублей на цикл подкастов лидеров культуры г. Челябинска «...то есть тамада?». Анастасия Сержантова из Ярославской области получит 550 000 рублей на Школьную театральную мастерскую «Дебют».

Образовательные заезды арт-кластера «Таврида» сезона 2023 посвящены юбилеям известных деятелей культуры, искусства, науки. Заезд «За сценой. Люди. Технологии. Процесс» был посвящен великому советскому и российскому кинорежиссеру и сценаристу Леониду Гайдаю. Участники вместе с экспертами в формате интерактивной лекции рассмотрели творчество Леонида Гайдая с профессиональной точки зрения, а также узнали секреты постановки кадра, подбора костюмов и нетипичные ходы в сценарии кинокартины «Иван Васильевич меняет профессию». После участники заезда отправились на костровую, где с кружкой горячего чая спели песни из знаменитых и народно любимых фильмов Леонида Гайдая.

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