Научное шоу и квартирник со звездами

«В марте 2024 года здесь, в Сириусе, появится настоящий город молодёжи мира. Его «жителями» станут 20 000 человек из 180 стран мира. Почему такой город появится именно в России? Потому что наша страна по-настоящему молодёжецентрична. Для молодых людей, для их возможностей и самореализации работают крупнейшие корпорации, университеты и организации. И, так как молодёжь – это будущее, то и наша страна – про будущее, – обратился к участникам Конгресса молодых ученых Сергей Першин, руководитель арт-кластера «Таврида», программный директор Всемирного фестиваля молодёжи. – Для ВФМ мы готовим большую образовательно-научную программу. Один из форматов, созданный командой арт-кластера «Таврида», представим вам сегодня – шоу-презентации крутых российских разработчиков, инноваторов, людей, которые придумывают наше будущее. За счет творческих элементов мы попробуем усилить впечатление от их работы».

Шоу «Наука как искусство», которое смогли увидеть участники конгресса – формат, где молодые ученые представляют свои разработки и открытия не в привычном формате паблик-тока, а в виде театрализованного представления или спектакля.

Первым шоу-кейсом стало выступление молодых ученых-экологов – вместе с ними зрители совершили большое путешествие по миру науки в области экологии через простые детские игры. Например, узнали историю создания очистителя воздуха с биофильтрами для жилых помещений от Анастасии Рычаговой, аспирантки факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова. Богдан Якобсон, руководитель компании Seed’OS, рассказал о проектировке емкостного датчика влажности почвы в рамках импортозамещения. Студент РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева Никита Шилинский объяснил, в чем важность изобретенного им датчика освещенности, учитывающего спектр и угол падения света в тепличных комплексах.

Представитель госкорпорации Росатом Егор Бирюлин презентовал научные разработки в сфере освоения космоса: он рассказал об изобретении плазменных ракетных двигателей, с помощью которых можно изучать Дальний Космос.

Электроскейтборд Futurion, созданный аспирантом физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Максимом Чесноковым, лазерная кисть для рисования по металлу — авторская разработка инженера-исследователя Университета ИТМО Ксении Наволоцкой, умная одежда из нагревающегося материала – изобретение доцента и кандидата технических наук СПбГУПТД Ольги Москалюк, и автоматизированный беспилотный транспорт для парковой зоны Smart шаттл, разработанный ведущими инженерами Центра реверс-инжиниринга и стандартизации ПИШ электротранспорта Московского Политеха Семеном Земцевым и Генаром Ялыном. Все эти изобретения были представлены в шоу «Наука как искусство».

Финалом шоу стал музыкальный вечер – квартирник со звездами. Рэпер ST и рок-группа Uma2rman, а вместе с ними и молодые артисты – резиденты арт-кластера «Таврида» выступили на площадке Сириуса, и это стало не только завершением конгресса, но и ярким анонсом культурной программы предстоящего Всемирного фестиваля молодежи.