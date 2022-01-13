Как создать эффект замедленной съемки

Замедление видео, или слоу-моушн, — популярный эффект, который часто можно увидеть в голливудских блокбастерах. Также такой прием применяется, чтобы привлечь внимание к определенному отрывку, например, в обучающем ролике. В данной статье мы рассмотрим быстрый способ создания такого эффекта. А подробный гайд о том, как замедлить видео, вы найдете здесь — https://video-editor.su/kak-zamedlit-video.php.

Выбор и установка софта

Первым шагом к цели является установка подходящего ПО для работы с видео. Мы будем рассматривать процесс на примере редактора ВидеоМОНТАЖ, потому что он:

имеет удобное управление и подойдет даже для новичков;

обладает хорошим выбором профессиональных инструментов для продвинутого монтажа;

предлагает инструменты для улучшения качества видеоролика;

практически не нагружает ПК, поэтому можно работать даже на слабом ноутбуке.

Скачать софт можно на официальном сайте. После загрузки запустите дистрибутив и следуйте подсказкам на экране, чтобы завершить установку.

Создание проекта и импорт видеороликов

Когда редактор установится на компьютер, запустите его и выберите вариант «Новый проект». После этого софт предложит выбрать режим работы: с нуля или с помощью конструктора. Нам нужно отредактировать видео, поэтому выберем первый вариант.

В рабочем окне программы нажмите на кнопку «Добавить видео и фото» и импортируйте с жесткого диска видеофайл для обработки. ВидеоМОНТАЖ поддерживает работу со всеми популярными форматами, поэтому устанавливать дополнительные библиотеки и кодеки не потребуется.

Измените скорость воспроизведения

Чтобы обработать видеоклип, найдите кнопку «Редактировать» — она находится над монтажной шкалой. В колонке слева откройте вкладку «Скорость видео». Доступно замедление видео в 4 раза.

Задать нужные настройки можно двумя способами: вы можете выбрать готовую предустановку в списке или установить параметры вручную с помощью ползунка на слайдере.

Обработка отдельных фрагментов

Предыдущий вариант замедляет видеоролик целиком вне зависимости от его длительности. Но как замедлить видео, если вы хотите отредактировать отдельный фрагмент в фильме? Для этого установите курсор на начало временного отрезка, который вы хотите замедлить, и в строке инструментов кликните «Разделить».

Таким же образом укажите окончание отрывка, отделив его от основного файла. В итоге на монтажной ленте окажется несколько фрагментов. Выделите тот, который вы хотите обработать, и повторите шаги из предыдущего пункта.

Разделенный видеофайл автоматически объединится во время сохранения клипа. Таким образом вы сможете замедлить видео по отрывкам, не изменяя остальной фильм.

Сохраните видеоролик

Чтобы вызвать окно экспорта, нажмите кнопку «Сохранить видео» под окном превью. Нажмите последнюю кнопку «Сохранить видео в других форматах» и выберите расширение.

На последнем этапе вы можете указать желаемый размер выходного файла, изменить кодек и разрешение, выбрать качество.

В заключение

Теперь вы знаете, как замедлить видео на компьютере, и можете применять этот эффект в ваших видеороликах. Такой эффект поможет сделать видеоролики более привлекательными для зрителей, а значит, это положительно скажется на приросте подписчиков и количестве просмотров.

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