Мельница Гергардта простоит еще 120 лет: опалубочная система PERI поможет реставраторам восстановить мемориал.

Компания PERI приняла участие в реконструкции Мельницы Гергардта – знаменитого памятника Сталинградской битвы в Волгограде. Решение, предложенное компанией, позволит поддерживать плиты перекрытия на протяжении всех реставрационных работ, обеспечит безопасность рабочих и защитит пролеты исторического здания от дальнейшего обрушения.

Мельница Гергардта была построена в начале XX века. Во время Сталинградской битвы здание стало важным узлом обороны. Выдержать многочисленные попадания снарядов помогла изначально заложенная в конструкцию повышенная прочность – несущий железобетонный каркас и кирпичные стены метровой толщины. После войны поврежденное здание не восстанавливали.

На сегодняшний день памятник находится в аварийном состоянии и начинает разрушаться. Было принято решение о срочной реконструкции мемориала. Осенью этого года исполнители приступили к восстановительным работам.

В компанию PERI обратился институт, разработавший проект реконструкции памятника. Стояла задача разработать индивидуальный проект съемной опалубки, которую можно перемещать между участками здания. Инженеры компании рассчитали количество необходимого оборудования с учетом нагрузок на опалубочную систему, определенных проектировщиками. После выезда инженеров на объект в чертежи были внесены дополнительные корректировки (отверстия в полу, размеры и расположение проемов), которые были учтены при расстановке опорных стоек.

Оборудование поставлялось несколькими частями, в его состав вошли опорные металлические стойки, подобранные под возможные нагрузки на перекрытия, деревянные балки, распределяющие нагрузку между стойками, и ламинированная фанера, которая не даст обломкам плит обрушиться и упасть. Использование данной системы позволит безопасно провести работы внутри здания и сохранить внешний фасад.

На первом участке уже установлена опалубочная система для удержания существующих плит перекрытия. Это временные конструкции, которые предназначены для того, чтобы поддерживать перекрытия именно во время проведения работ. Они не позволят плитам обрушиться под собственным весом и весом находящихся на них рабочих.

«При реконструкции памятника применяется одна из типовых систем компании. Подобная опалубка перекрытия применяется при строительстве многоэтажных домов. В данном случае она является поддерживающей конструкцией. Это нестандартный проект, но система оптимально соответствует требованиям проектировщика и рассчитанным нагрузкам. При установке оборудования сотрудники компании проводят консультации на объекте, что значительно сокращает время монтажа и демонтажа системы», – говорит Игорь Смолин, руководитель проектов PERI.

У компании уже есть опыт работы с памятниками архитектуры. Помимо Мельницы Гергардта в Волгограде, она принимает участие в реставрации храма в Казани и восстановлении исторического здания на Красной площади в Москве, где используются фасадные леса. Компания и дальше готова принимать участие в тендерах, составлении технических предложений и уникальных решений для восстановления памятников истории.

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