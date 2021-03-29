TEEZAY: «Музыка — это совокупность больших и маленьких деталей, которые соединяются в единое целое, и эта химия дарит людям счастье»

TEEZAY – моло­дой, неза­ви­си­мый и актив­но раз­ви­ва­ю­щий­ся рэп-артист из Моск­вы. TEEZAY не пред­став­ля­ет свою жизнь без твор­че­ства и моды. Быв­ший про­фес­си­о­наль­ный бас­кет­бо­лист. Бла­го­да­ря спор­ту позна­ко­мил­ся с хип-хоп куль­ту­рой. На его сче­ту уже 3 аль­бо­ма, его тре­ки наби­ра­ют обо­ро­ты сре­ди слу­ша­те­лей. Син­гл «Голая» осо­бен­но запом­нил­ся ауди­то­рии, он попал в плей­лист 2020 года «Рус­ские Хиты» от VK. С этой же пес­ней артист высту­пал на теле­ка­на­ле ТНТ в шоу «Боро­ди­на про­тив Бузовой».

Моло­дой испол­ни­тель поко­ря­ет серд­ца сво­ей искрен­но­стью и откры­то­стью. В свои тре­ки TEEZAY вкла­ды­ва­ет эмо­ции и ситу­а­ции, кото­рые про­ис­хо­ди­ли с ним. Для него каж­дая пес­ня – это малень­кая исто­рия, оста­вив­шая след в душе.

В интер­вью для изда­ния «Арт­Мос­ко­вия» неза­ви­си­мый и раз­но­сто­рон­ний рэп-артист TEEZAY рас­ска­зал о сво­ем твор­че­стве и хоб­би. Артист поде­лил­ся, поче­му Лос-Андже­лес стал для него осо­бен­ным местом. А так­же, посо­ве­то­вал филь­мы, кото­рые сто­ит посмот­реть меломанам.

– Рас­ска­жи­те корот­ко о себе?

– Неза­ви­си­мый рэп артист из горо­да Москва. Не пред­став­ляю свою жизнь без твор­че­ства и моды. Быв­ший про­фес­си­о­наль­ный бас­кет­бо­лист. Закон­чил спор­тив­ную шко­лу «Тру­до­вые резер­вы», после чего я меч­тал попасть за оке­ан и попро­бо­вать себя там. Бла­го­да­ря зна­ком­ству отца мое­го това­ри­ща по коман­де, свя­за­лись с аме­ри­кан­ски­ми тре­не­ра­ми веду­щих про­грамм. Отпра­ви­ли им видео с наши­ми навы­ка­ми и полу­чи­ли поло­жи­тель­ный ответ. Были во мно­гих горо­дах на сбо­рах, про­смот­рах и в спе­ци­аль­ных кэм­пах. Но сей­час я скон­цен­три­ро­ван на музы­каль­ной карьере.

– Что для вас хип-хоп куль­ту­ра? Что явля­ет­ся глав­ным атрибутом?

– В общем и целом — это стиль, тут нет гра­ниц и выде­лить что-то одно невоз­мож­но. Для меня самое важ­ное – это, конеч­но, зна­ние жан­ра и куль­тур­ной подо­пле­ки. Из это­го и скла­ды­ва­ет­ся глав­ный атри­бут хип-хоп культуры.

– А в целом музыка?

– Музы­ка для меня – это всё! Это мыс­ли чело­ве­ка, его зна­ния, вкус, миро­воз­зре­ние, взгля­ды, одеж­да. Музы­ка — это сово­куп­ность боль­ших и малень­ких дета­лей, кото­рые соеди­ня­ют­ся в еди­ное целое, и эта химия дарит людям счастье.

– Что или кто стал для вас глав­ным вдох­но­ве­ни­ем, когда вы нача­ли читать рэп?

– Вдох­но­ви­те­лей мно­го и из раз­ных жан­ров, но самый важ­ный и мас­сив­ный след оста­ви­ли Lil Wayne, Kanye West, T.I., Curtis Mayfield.

– Кто для вас авто­ри­тет и почему?

– Для меня не суще­ству­ет тако­го поня­тия, как авто­ри­тет. Есть роди­те­ли, кото­ры­ми я вос­хи­ща­юсь и к кото­рым при­слу­ши­ва­юсь, а так­же ряд успеш­ных людей, у кото­рых я чему-то учусь и чью линию пове­де­ния заимствую.

– Сколь­ко вре­ме­ни обыч­но у вас зани­ма­ет созда­ние песни?

– Созда­ние пес­ни – это очень твор­че­ский про­цесс, кото­рый может зани­мать от 10–15 минут до года. Быва­ет рож­да­ет­ся хит, кото­рый ты набро­сал бук­валь­но за несколь­ко минут. На запись пес­ни я, в сред­нем, тра­чу час. На созда­ние ухо­дит намно­го боль­ше времени.

– Сни­лись ли вам сны, кото­рые были вещи­ми? Или может при­сни­лась мело­дия и наяву вы ее записали?

– Мне очень часто снят­ся сны, раз­ные. Вещие сны были как-раз на тему музы­ки. Настоль­ко реаль­ные, что я момен­таль­но про­сы­пал­ся от счастья.

– Есть строч­ка из пес­ни, кото­рой вы гор­ди­тесь, и кото­рая с года­ми ста­ла пра­ви­лом жизни?

– Как тако­вой строч­ки нет. Я гор­жусь всем сво­им твор­че­ством. Все, что я делаю, я про­пус­каю через некий фильтр и ста­ра­юсь не выпус­кать то, за что мне будет стыд­но в послед­ствии. Я адек­ват­но и ответ­ствен­но под­хо­жу к созда­нию тре­ков и гор­жусь всем, что сде­ла­но на дан­ный момент.

– Как вы счи­та­е­те, насколь­ко важ­на роль лей­б­ла в жиз­ни рос­сий­ско­го арти­ста сегодня?

– В наше вре­мя, как и рань­ше, роль лей­б­ла очень важ­на. Как ни кру­ти, Мей­джор-лей­бл — это самый луч­ший спо­соб пред­ста­вить музы­ку на рын­ке. После, ты уже сам можешь при­ни­мать реше­ния и рабо­тать со сво­ей аудиторией.

– Все ваши пес­ни про вас само­го или вымыш­лен­ные ситуации?

– Конеч­но, это все про меня. В тре­ки я вкла­ды­ваю эмо­ции и ситу­а­ции, кото­рые про­ис­хо­ди­ли со мной. Это те момен­ты, кото­рые оста­ви­ли след в моей душе и запе­чат­ле­лись в созна­нии. Для меня важ­но вло­жить такие чув­ства в музы­ку и сло­ва, что­бы в ито­ге трек заиг­рал и цеп­лял слушателей.

– Хоте­ли бы вы писать на обще­ствен­но-соци­аль­ные темы в стране? Или вы ста­ра­е­тесь быть в сто­роне от этого?

– Я не хотел бы осве­щать обще­ствен­но-соци­аль­ные темы в сво­их тре­ках. По край­ней мере сей­час. Людям не сто­ит лиш­ний раз думать о каких-то соци­аль­ных и поли­ти­че­ских рамках.

– Часто стра­нич­ки арти­стов в соци­аль­ных сетях ведут мене­дже­ры, помощ­ни­ки… Вы сами веде­те или вам помогают?

– С само­го нача­ла сво­ей дея­тель­но­сти арти­ста я ста­рал­ся вести стра­нич­ку не сам, а с помо­щью людей, у кото­рых есть опыт. Само­му мож­но вести, но не факт, что это будет сде­ла­но пра­виль­но. К тому же, соци­аль­ные сети отни­ма­ют очень мно­го вре­ме­ни. Поэто­му сей­час мне помо­га­ет мой менеджер.

– В вашем Instagram нет груст­ных фото. А слу­ча­лись депрес­сии? Из-за чего? Как побороли?

– В моем Instagram нет груст­ных фото, пото­му что я ста­рюсь все­гда быть на пози­ти­ве. Рань­ше у меня были пере­жи­ва­ния и разо­ча­ро­ва­ния. Напри­мер, пер­вые отно­ше­ния. Но поз­же я понял, что, в силу сво­е­го под­рост­ко­во­го воз­рас­та, я осо­бо ост­ро вос­при­ни­мал все, что про­ис­хо­ди­ло со мной. Поэто­му сей­час ника­ких депрес­сий, толь­ко позитив!

– Уви­дел у тебя в Instagram, что вы тан­цу­е­те. Поче­му реши­ли занять­ся тан­ца­ми? Это хоб­би или хочет­ся достичь про­фес­си­о­наль­но­го уров­ня?

– Тан­цы любил ещё задол­го до заня­тий бас­кет­бо­лом. Смот­рел все кли­пы Michael Jackson и Chris Brown, пыта­ясь повто­рить их дви­же­ния. Сей­час зани­ма­юсь с топо­вым пре­по­да­ва­те­лем, так как уве­рен, что это один из самых важ­ных аспек­тов, что­бы достичь высо­ко­го уров­ня в сво­ей карьере.

– Вы люби­те путе­ше­ство­вать? Как отно­си­тесь к оте­че­ствен­но­му туризму?

– Я обо­жаю путе­ше­ство­вать, в прин­ци­пе не знаю людей кто не любит. С радо­стью готов открыть новой уго­лок на кар­те и изу­чить там все вдоль и попе­рёк. Но, к сожа­ле­нию, я не назо­ву себя таким уж оте­че­ствен­ным тури­стом, но в дет­стве часто посе­щал наши юга.

– Назо­ви­те топ‑3 мест, куда бы вы точ­но вер­нул­ся? И ваш «чер­ный спи­сок» стран?

– Топ‑3 мест для меня – это Гавайи, Рим, Лос-Андже­лес. Бор­до, Кау­нас, Орлан­до – сюда я бы вто­рой раз не при­е­хал бы.

– Из-за закры­тых гра­ниц мест для отды­ха не в Рос­сии оста­лось мало. Вы, как заяд­лый путе­ше­ствен­ник, долж­но быть силь­но расстроились?

– К сожа­ле­нию, мне не уда­лось пока что нику­да выбрать­ся из Моск­вы. Я пол­но­стью погру­зил­ся в рабо­ту в сту­дии, но эта дея­тель­ность при­но­си­ла мне удо­воль­ствие, поэто­му я счи­таю это сво­им отды­хом. Пона­ча­лу меня тре­во­жи­ло, что не смог нику­да уехать, но, уви­дев резуль­тат сво­их тру­дов, я обра­до­вал­ся, что выбрал этим летом режим трудоголика.

– Мы зна­ем, что Лос-Андже­лес име­ет для вас осо­бое зна­че­ние. Рас­ска­жи­те, поче­му?

– С дет­ства я меч­тал побы­вать в США, про­ник­нуть­ся той куль­ту­рой и сыг­рать на бас­кет­боль­ном чем­пи­о­на­те. Три года назад я смог осу­ще­ствить эту меч­ту бла­го­да­ря карье­ре бас­кет­бо­ли­ста. До сих пор пом­ню эмо­ции, кото­рые испы­тал, толь­ко при­ле­тев в аэро­порт Лос-Анджелеса!

– Какое кино о музы­ке вы посо­ве­ту­е­те? Что из послед­не­го на эту тему смотрел?

– Музы­каль­ных филь­мов доста­точ­но мно­го, как доку­мен­таль­ных, так и худо­же­ствен­ных. Из послед­не­го я смот­рел фильм «Джеймс Бра­ун: Путь наверх», 2014 год. Очень инте­рес­ный, почерп­нул для себя мно­го ново­го о музы­каль­ной дея­тель­но­сти арти­ста. Так­же хоро­ший фильм «The Dirt» (Грязь), 2019 года о глэм-метал груп­пе Mötley Crüe. Эти два филь­ма я бы точ­но всем посо­ве­то­вал. Не смот­рел пока «Богем­скую Рап­со­дию», но гово­рят, что там очень мно­го недо­сто­вер­ной информации.

– Давай­те пофан­та­зи­ру­ем. Если бы вам навсе­гда запре­ти­ли зани­мать­ся музы­кой, какую новую про­фес­сию вы бы выбрали?

– Труд­но ска­зать, так как в раз­ные воз­раст­ные пери­о­ды, инте­ре­сы меня­ют­ся, а, сле­до­ва­тель­но, и направ­ле­ние в про­фес­си­о­наль­ной дея­тель­но­сти. Но если бы вопрос сто­ял имен­но на дан­ный момент, то думаю все рав­но остал­ся бы в твор­че­ской про­фес­сии, толь­ко выбрал дру­гое направ­ле­ние: кли­п­мей­кер­ство или режиссура.

– Если бы вы мог­ли изме­нить какую-то одну вещь в сво­ем про­шлом, что бы это было?

– Навер­ное, каж­дый чело­век хотя бы раз, но заду­мы­вал­ся над этим вопро­сом, поме­нял бы он что-то в про­шлом и что имен­но. Я не раз думал об этом и понял для себя одно: ниче­го в сво­ём про­шлом не поме­нял бы, ибо ско­рее все­го, я не был там, где нахо­жусь сейчас.

– Если бы вы мог­ли иметь в соб­ствен­но­сти толь­ко 5 вещей, какие бы вещи это были?

– Это были бы соб­ствен­ный дом, сту­дия, 2 вкла­да в бан­ке и квар­ти­ра за рубежом.

– И послед­ний вопрос: посо­ве­туй­те нашим чита­те­лям, что нуж­но сде­лать, что­бы стать попу­ляр­ным рэпером?

– Неваж­но кем вы хоти­те стать, самое глав­ное любить свое дело. Что­бы достичь высот в любой про­фес­сии, нуж­но жить ей, отда­вать­ся пол­но­стью, а это не полу­чит­ся, если не кай­фо­вать от ваше­го рода дея­тель­но­сти, толь­ко одно раз­дра­же­ние и оста­нет­ся. Так­же и с реп: люби­те и живи­те им, и все получится!

укра­ли