TEEZAY: «Музыка — это совокупность больших и маленьких деталей, которые соединяются в единое целое, и эта химия дарит людям счастье»

TEEZAY – молодой, независимый и активно развивающийся рэп-артист из Москвы. TEEZAY не представляет свою жизнь без творчества и моды. Бывший профессиональный баскетболист. Благодаря спорту познакомился с хип-хоп культурой. На его счету уже 3 альбома, его треки набирают обороты среди слушателей. Сингл «Голая» особенно запомнился аудитории, он попал в плейлист 2020 года «Русские Хиты» от VK. С этой же песней артист выступал на телеканале ТНТ в шоу «Бородина против Бузовой».
Молодой исполнитель покоряет сердца своей искренностью и открытостью. В свои треки TEEZAY вкладывает эмоции и ситуации, которые происходили с ним. Для него каждая песня – это маленькая история, оставившая след в душе.
В интервью для издания «АртМосковия» независимый и разносторонний рэп-артист TEEZAY рассказал о своем творчестве и хобби. Артист поделился, почему Лос-Анджелес стал для него особенным местом. А также, посоветовал фильмы, которые стоит посмотреть меломанам.
– Расскажите коротко о себе?
– Независимый рэп артист из города Москва. Не представляю свою жизнь без творчества и моды. Бывший профессиональный баскетболист. Закончил спортивную школу «Трудовые резервы», после чего я мечтал попасть за океан и попробовать себя там. Благодаря знакомству отца моего товарища по команде, связались с американскими тренерами ведущих программ. Отправили им видео с нашими навыками и получили положительный ответ. Были во многих городах на сборах, просмотрах и в специальных кэмпах. Но сейчас я сконцентрирован на музыкальной карьере.
– Что для вас хип-хоп культура? Что является главным атрибутом?
– В общем и целом — это стиль, тут нет границ и выделить что-то одно невозможно. Для меня самое важное – это, конечно, знание жанра и культурной подоплеки. Из этого и складывается главный атрибут хип-хоп культуры.
– А в целом музыка?
– Музыка для меня – это всё! Это мысли человека, его знания, вкус, мировоззрение, взгляды, одежда. Музыка — это совокупность больших и маленьких деталей, которые соединяются в единое целое, и эта химия дарит людям счастье.
– Что или кто стал для вас главным вдохновением, когда вы начали читать рэп?
– Вдохновителей много и из разных жанров, но самый важный и массивный след оставили Lil Wayne, Kanye West, T.I., Curtis Mayfield.
– Кто для вас авторитет и почему?
– Для меня не существует такого понятия, как авторитет. Есть родители, которыми я восхищаюсь и к которым прислушиваюсь, а также ряд успешных людей, у которых я чему-то учусь и чью линию поведения заимствую.
– Сколько времени обычно у вас занимает создание песни?
– Создание песни – это очень творческий процесс, который может занимать от 10–15 минут до года. Бывает рождается хит, который ты набросал буквально за несколько минут. На запись песни я, в среднем, трачу час. На создание уходит намного больше времени.
– Снились ли вам сны, которые были вещими? Или может приснилась мелодия и наяву вы ее записали?
– Мне очень часто снятся сны, разные. Вещие сны были как-раз на тему музыки. Настолько реальные, что я моментально просыпался от счастья.
– Есть строчка из песни, которой вы гордитесь, и которая с годами стала правилом жизни?
– Как таковой строчки нет. Я горжусь всем своим творчеством. Все, что я делаю, я пропускаю через некий фильтр и стараюсь не выпускать то, за что мне будет стыдно в последствии. Я адекватно и ответственно подхожу к созданию треков и горжусь всем, что сделано на данный момент.
– Как вы считаете, насколько важна роль лейбла в жизни российского артиста сегодня?
– В наше время, как и раньше, роль лейбла очень важна. Как ни крути, Мейджор-лейбл — это самый лучший способ представить музыку на рынке. После, ты уже сам можешь принимать решения и работать со своей аудиторией.
– Все ваши песни про вас самого или вымышленные ситуации?
– Конечно, это все про меня. В треки я вкладываю эмоции и ситуации, которые происходили со мной. Это те моменты, которые оставили след в моей душе и запечатлелись в сознании. Для меня важно вложить такие чувства в музыку и слова, чтобы в итоге трек заиграл и цеплял слушателей.
– Хотели бы вы писать на общественно-социальные темы в стране? Или вы стараетесь быть в стороне от этого?
– Я не хотел бы освещать общественно-социальные темы в своих треках. По крайней мере сейчас. Людям не стоит лишний раз думать о каких-то социальных и политических рамках.
– Часто странички артистов в социальных сетях ведут менеджеры, помощники… Вы сами ведете или вам помогают?
– С самого начала своей деятельности артиста я старался вести страничку не сам, а с помощью людей, у которых есть опыт. Самому можно вести, но не факт, что это будет сделано правильно. К тому же, социальные сети отнимают очень много времени. Поэтому сейчас мне помогает мой менеджер.
– В вашем Instagram нет грустных фото. А случались депрессии? Из-за чего? Как побороли?
– В моем Instagram нет грустных фото, потому что я старюсь всегда быть на позитиве. Раньше у меня были переживания и разочарования. Например, первые отношения. Но позже я понял, что, в силу своего подросткового возраста, я особо остро воспринимал все, что происходило со мной. Поэтому сейчас никаких депрессий, только позитив!
– Увидел у тебя в Instagram, что вы танцуете. Почему решили заняться танцами? Это хобби или хочется достичь профессионального уровня?
– Танцы любил ещё задолго до занятий баскетболом. Смотрел все клипы Michael Jackson и Chris Brown, пытаясь повторить их движения. Сейчас занимаюсь с топовым преподавателем, так как уверен, что это один из самых важных аспектов, чтобы достичь высокого уровня в своей карьере.
– Вы любите путешествовать? Как относитесь к отечественному туризму?
– Я обожаю путешествовать, в принципе не знаю людей кто не любит. С радостью готов открыть новой уголок на карте и изучить там все вдоль и поперёк. Но, к сожалению, я не назову себя таким уж отечественным туристом, но в детстве часто посещал наши юга.
– Назовите топ‑3 мест, куда бы вы точно вернулся? И ваш «черный список» стран?
– Топ‑3 мест для меня – это Гавайи, Рим, Лос-Анджелес. Бордо, Каунас, Орландо – сюда я бы второй раз не приехал бы.
– Из-за закрытых границ мест для отдыха не в России осталось мало. Вы, как заядлый путешественник, должно быть сильно расстроились?
– К сожалению, мне не удалось пока что никуда выбраться из Москвы. Я полностью погрузился в работу в студии, но эта деятельность приносила мне удовольствие, поэтому я считаю это своим отдыхом. Поначалу меня тревожило, что не смог никуда уехать, но, увидев результат своих трудов, я обрадовался, что выбрал этим летом режим трудоголика.
– Мы знаем, что Лос-Анджелес имеет для вас особое значение. Расскажите, почему?
– С детства я мечтал побывать в США, проникнуться той культурой и сыграть на баскетбольном чемпионате. Три года назад я смог осуществить эту мечту благодаря карьере баскетболиста. До сих пор помню эмоции, которые испытал, только прилетев в аэропорт Лос-Анджелеса!
– Какое кино о музыке вы посоветуете? Что из последнего на эту тему смотрел?
– Музыкальных фильмов достаточно много, как документальных, так и художественных. Из последнего я смотрел фильм «Джеймс Браун: Путь наверх», 2014 год. Очень интересный, почерпнул для себя много нового о музыкальной деятельности артиста. Также хороший фильм «The Dirt» (Грязь), 2019 года о глэм-метал группе Mötley Crüe. Эти два фильма я бы точно всем посоветовал. Не смотрел пока «Богемскую Рапсодию», но говорят, что там очень много недостоверной информации.
– Давайте пофантазируем. Если бы вам навсегда запретили заниматься музыкой, какую новую профессию вы бы выбрали?
– Трудно сказать, так как в разные возрастные периоды, интересы меняются, а, следовательно, и направление в профессиональной деятельности. Но если бы вопрос стоял именно на данный момент, то думаю все равно остался бы в творческой профессии, только выбрал другое направление: клипмейкерство или режиссура.
– Если бы вы могли изменить какую-то одну вещь в своем прошлом, что бы это было?
– Наверное, каждый человек хотя бы раз, но задумывался над этим вопросом, поменял бы он что-то в прошлом и что именно. Я не раз думал об этом и понял для себя одно: ничего в своём прошлом не поменял бы, ибо скорее всего, я не был там, где нахожусь сейчас.
– Если бы вы могли иметь в собственности только 5 вещей, какие бы вещи это были?
– Это были бы собственный дом, студия, 2 вклада в банке и квартира за рубежом.
– И последний вопрос: посоветуйте нашим читателям, что нужно сделать, чтобы стать популярным рэпером?
– Неважно кем вы хотите стать, самое главное любить свое дело. Чтобы достичь высот в любой профессии, нужно жить ей, отдаваться полностью, а это не получится, если не кайфовать от вашего рода деятельности, только одно раздражение и останется. Также и с реп: любите и живите им, и все получится!Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.