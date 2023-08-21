Как выиграть грант: руководство к действию

Где искать возможности, как оформлять заявки и считать сметы, чтобы получить деньги на свой проект

Если вы хотите реализовывать собственные идеи и углублять творческую практику новыми проектами, не обязательно делать это исключительно на свои средства. В индустрии есть множество вариантов поддержки для художников, кураторов и креативных специалистов. Спросили у друзей Bang Bang Education, как выбирать и просить гранты, которые вы точно получите. А в конце вас ждет инструкция, как правильно заполнить заявку, и список ресурсов, где можно искать конкурсы и возможности.

Ваня Демидкин, художник, куратор, редактор телеграм-канала «BBE: современное искусство»

– Я получал гранты для своих творческих проектов и как куратор помогал другим творческим группам получить финансирование на их идеи. Всё это гранты, связанные с современным искусством.

К грантам нужно подходить с позиции устойчивого развития. Выбирая, на что подаваться, смотрите на долгосрочную перспективу: как тот или иной грант может повернуть, усложнить или улучшить вашу карьерную и проектную линию. Важно, чтобы тема, с которой вы работаете, соответствовала приоритетам грантодателя. Если фонд увидит, как именно его финансирование может расширить вашу практику, ему будет интересно вас поддержать — в этом случае ясны перспективы вашего развития и есть ощущение, что деньги даются не в пустоту.

У разных грантов очень разные условия при подсчете сметы. Каждый продюсер, с которым я работаю на протяжении своей карьеры, советует мне закладывать значительный процент бюджета на непредвиденные расходы, а не пытаться вписаться точь-в-точь в запланированную сумму. Вы всегда и везде будете выходить за рамки собственных ожиданий в плане трат.

Для каждого гранта нужно редактировать свое портфолио. Делайте в описании своей практики те акценты, которые будут релевантны этому проекту. Не обязательно описывать всё, что вы умеете, — лучше сосредоточиться на том, что соответствует задачам проекта или гранта.

Художники и деятели искусства часто сокрушаются, что заявки на гранты требуется писать сухим бюрократическими языком. С одной стороны, я согласен, что инклюзивность в выборе языка грантов пошла бы российским фондам на пользу. Но с другой стороны, можно воспринимать это как игру: письмо бюрократическим языком не значит необходимость упрощать те практики и смыслы, которые вы вкладываете в свой проект. Вам просто требуется выбрать корректный и точный язык описания этих практик и смыслов. Мне кажется, это классное упражнение: попробовать описать то, чем вы занимаетесь, для других людей и другим языком.

Каринэ Ароян, иллюстратор, выпускница годовой программы «Иллюстрация»

– Последние семь лет я пишу заявки на гранты и тендеры. Это было частью моей работы сначала в креативном агентстве, а потом в Институте современного искусства. В основном это были гранты для осуществления образовательных программ в области креативных индустрий и тендеры по предоставлению услуг проведения крупных мероприятий, коммуникаций, брендинга, рекламных кампаний. Моя статистика — шесть выигранных грантов из десяти.

Обычно я ищу возможности в гугле. Подписываюсь на рассылки фондов и тематических медиа, группы в соцсетях, где выкладывают актуальные возможности. Много получаю через нетворкинг — арт-комьюнити очень маленькое, все делятся друг с другом информацией. Можно также искать спонсоров в частном секторе — например в IT.

Чтобы выбрать грант, который вы точно получите, надо внимательно читать условия конкурса. Особенно важно изучить то, что касается eligibility — соответствия, компетентности, приемлемости. Например, вы можете не соответствовать условиям гранта по региону проживания, опыту работы, направленности проекта, целевой аудитории. Или же может оказаться, что грант предоставляется после осуществления проекта, на основе отчета, то есть фонд предлагает возмещение расходов. Могут не подойти сроки выполнения.

Лучше подавать заявку на гранты в области, где у вас больше всего опыта, но реальность такова: чем больше заявок вы подаете, тем больше шансов, что хоть где-то вас выберут. Поэтому, если что-то вам интересно, но вы сомневаетесь, всё равно попробуйте. Это особенно относится к арт-резиденциям. До прохождения программы в BBE я была очень не уверена в себе, так как у меня не было формального художественного образования, но иногда подавала заявки на участие в групповых выставках. В основном меня не выбирали, но один раз выставка на тему коррупции приняла мой постер.

Я знаю, как арт-резиденции работают изнутри, и думаю, что процесс подачи заявки практически не отличается от гранта или тендера. Человек с нужным опытом должен представить заявку с действительно интересным проектом. Чаще всего вам придется самостоятельно покрывать расходы на авиабилеты и проживание, но есть резиденции, которые покрывают эти траты. А в случае с платными резиденциями существуют так называемые фонды мобильности, которые, например, оплачивают авиаперелет, иногда проживание или карманные расходы.

В процессе оформления заявок есть темы для психоза и депрессии. Важно читать контракт. Иногда грантодатели требуют, чтобы определенный процент от бюджета покрывал заявитель. В некоторых случаях вы можете показать, что осуществляете этот взнос в натуральной форме — например используете свой компьютер, ПО, фотоаппарат, офис, машину и так далее. Часто грантодатели требуют взнос в виде денег — чтобы вы покрыли часть гонораров, аренду помещения, покупку или аренду оборудования. При этом фонд будет проверять и свою часть, и вашу, и, скорее всего, потребует полную отчетность со всеми бумагами и печатями. Один раз мы с коллегами, невнимательно прочитав контракт, не смогли показать часть расходов на бумаге, и нам пришлось возвращать часть денег. Некоторые организации оплачивают все расходы и не требуют, чтобы получатель вносил свой денежный вклад. Но, если вы готовы покрыть 15–20% от общей суммы, шансы получить грант возрастают.

Поддержку не всегда дают, и к этому надо быть готовым. Хорошая практика — просить грантодателя объяснить причину отказа. Некоторые фонды не раскрывают эту информацию, и это их право. Другие разъясняют, по каким критериям вы не подошли. Это поможет вам в будущем писать более сильные заявки. Самое главное — с чего-то начинать. Чем больше у вас успешных заявок, тем легче вы сможете получать гранты в будущем.

Как заполнить заявку на грант

Заявка должна быть понятной, информативной, без лирических отступлений. Используйте лексику и формулировки, которые встречаются в объявлении о гранте и сопутствующей документации.

Чем аккуратнее сверстана заявка, чем больше в ней визуального материала и наглядных примеров, чем легче и приятнее ее читать, тем больше шансов, что вас заметят.

Если грант предоставляется для арт-проектов, то важно четко понимать тематику, медиа, ограничения по бюджету и сроки. Иногда даже бывают списки того, что грант покрывает, а что нет. Некоторые фонды не платят гонорар, а кто-то не приветствует покупку техники.

Как правило, грантодатели предлагают форму заявки. Но, даже если ее нет, помните, что стандартная структура должна содержать следующие разделы:

Краткое описание. 2–3 предложения или один небольшой абзац, четко и ясно объясняющий, о чем ваш проект.

Обоснование проблемы. Нужно объяснить важность, злободневность, срочность решения проблемы. Очень желательно показать цифры, исследования, результаты опроса или фокус-группы, которые вы провели. Например, для одной заявки я приводила результаты фокус-группы с участием 10 молодых художников из четырех разных городов, которые рассказывали, каких знаний им не хватает.

Обоснование вашей компетентности для решения проблемы. В этом разделе либо приложите ваше портфолио и резюме, либо опишите опыт команды, также прикрепив их портфолио и резюме. Пропишите, как будет распределяться нагрузка сотрудников в рамках проекта. Портфолио стоит разделить на секции, где указывается опыт в каждой из запрашиваемых областей — организация мероприятий, брендинг, коммуникация, графический дизайн, иллюстрация, анимация. Хорошо работают рекомендательные письма от прежних клиентов, особенно если это международные или государственные организации.

Методология. Это наиболее объемная часть заявки. Здесь нужно описать, как и какими средствами вы будете выполнять проект. Например, если это производство видео, вы можете приложить черновой сценарий, раскадровку, описать технический процесс: в каких регионах будет проводится съемка, где будут использованы дроны, где — интервью, а где — постановочные кадры. Можно также описать, какой будет цветовая палитра видео, обосновать, какие будут субтитры и кто их будет переводить, какая команда будет задействована в производстве.

Пропишите все действия сотрудников, их длительность, количество задействованных людей, технику, логистику — чем детальней, тем лучше. В случае с дизайном или иллюстрацией это могут быть стадии производства: ресерч — 2 дня, скетчи — 1 день, первый черновой вариант и первые правки — 1 день, вторая итерация правок — 1 день.

Хорошо, если вы приложите мудборды и мокапы — например эскиз дизайна павильона. Добавьте ссылки, которые помогут лучше понять ваше предложение. Заявка должна кричать о вашей компетентности.

Бюджет. В эту часть входят следующие графы:

персонал (оплата в день/месяц/час);

аренда помещения;

аренда или покупка техники;

транспорт + проживание + суточные;

производство — печать, проявка, монтаж, съемка;

покупка лицензий и ПО;

расходы на бухгалтера.

В случае с крупными бюджетами стоит заранее проконсультироваться по ценам с несколькими компаниями или специалистами. Например, если у вас в бюджете указаны расходы на печать, отправьте список материалов с количеством и техническими характеристиками в две разные типографии — дорогую и не очень — и запросите стоимость работ. Это поможет вам позже не доплачивать из своего кармана.

Обратите внимание на налоги. Часто в опен-коллах написано, что цены на услуги должны быть без НДС. Или наоборот, чтобы НДС был включен в бюджет. Зарплаты надо рассчитывать с учетом налогов.

Помните, всё, что напишете в бюджете, после окончания проекта потребуется показать в виде документов — выписок из банка, чеков, счет-фактур, контрактов и переводов.

Таймлайн. В этом разделе лучше всего использовать диаграмму Ганта, где будут совмещены календарь и стадии разработки проекта.

Где искать конкурсы и опен-коллы

Сайты

On the Move. Тревел-гранты для художников.

→ https://on-the-move.org/news

ArtConnect. Агрегатор грантов для художников со всего мира.

→ https://www.magazine.artconnect.com/artist-opportunities/worldwide-artist-grants-stipends

ResArtis. Листинговый ресурс для поиска резиденций.

→ https://resartis.org/

Совет: заведите специальную почту для рассылок и подписывайтесь на все интересующие вас фонды и инициативы.

Телеграм-каналы

AiR of Russia. Ассоциация арт-резиденций России — это инициатива для развития арт-резиденций в стране.

В телеграм-канале организации публикуются анонсы опен-коллов для художников, дизайнеров, архитекторов и всех людей творческих профессий. Можно податься на резиденцию для художников во Франции или получить возможность поработать в мастерской ГЭС-2.

→ https://t.me/airofrussia

Дорогие коллеги. Проект международной академической помощи для всех, кто занимается наукой.

Рассказывают об оплачиваемых магистратурах и PHD за границей, публикуют вакансии в университетах по всему миру, проводят зум-консультации и дают полезные советы вместе с ведущими учеными.

→ https://t.me/dorogiekollegi

art-planeta. Канал Олеси Болматовой об институциональной поддержке современного искусства.

Олеся собирает анонсы артист-токов, арт-резиденций и опен-коллов. Подойдет не только художникам, но и искусствоведам, исследователям и всем, чья деятельность так или иначе связана с искусством.

→ https://t.me/art_planeta_art

Open Call Художника. Агрегатор опен-коллов для тех, кто занимается визуальным искусством.

Можно поучаствовать в лесном фестивале «побеги», отправить свою работу на ARTPLAY, стать иллюстратором журнала ORNAMENT, бесплатно сделать принт со своей работой и многое другое.

→ https://t.me/opencallfortheartist

Art&Science Open Calls. Канал для тех, кто хочет заниматься творчеством за границей.

Гранты, резиденции, фестивали, выставки и конференции со всего мира.

→ https://t.me/artscienceopencalls

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