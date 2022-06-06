Какие популярные корейские дорамы рекомендуют посмотреть кинокритики

За последние несколько лет корейские дорамы покорили сердца миллионов зрителей и продолжают бить рекорды популярности на национальном и международном рынках. Их зрительский потенциал первыми быстро разглядели стриминговые платформы. Например, корейский сериал в жанре выживания «Игра в кальмара» за первый месяц после премьеры посмотрели целых 142 млн зрителей. Онлайн-кинотеатр KION предлагает ознакомиться с лучшими корейскими дорамами, получившими восторженные отзывы критиков и любовь фанатов. В подборке «Лучшие корейские сериалы» собрано более 50 корейских хитов, которые доступны для просмотра.

«Ее личная жизнь» (2019)

Сун Док Ми работает куратором в музее Чеум, где из-за коррупционного скандала меняется директор. Им становится молодой Райан Голд, который тайно влюблен в Док Ми, а она сходит с ума по певцу Ча Шин А из группы «Белый океан». Девушка руководит фанатским сообществом, и проходит слух, что она стала встречаться с Шин А. К своему ужасу, Док Ми начинает получать угрозы от фанатов, поэтому Райан предлагает ей фиктивные отношения.

«Потомки солнца» (2016)

История о любви капитана спецназа Ю Ши Джин и доктора Кан Мо Ен, которые влюбляются в друг друга с первого взгляда. Они встречаются несмотря на постоянные командировки, но их отношениям приходит конец, когда они осознают, что по-разному смотрят на человеческую жизнь. Он привык убивать людей, а она их спасать, они по разные стороны баррикад.

«Гоблин (Демон)» (2017)

Древний воин Ким Шин после смерти превратился в бессмертного и богатого духа токкэби. Его встречает сирота Джи, которая живет у злых родственников и терпит издевательства в школе. Она может видеть призраков, поэтому стала избранницей Кима, которому нужен брак, чтобы покинуть земной мир.

«Что случилось с секретарем Ким?» (2018)

Ли Ен Чжун — самовлюбленный вице-председатель семейной компании, который не ценит никого, кроме себя. Его секретарша Ким Ми Со после 9 лет работы решила уволиться и заняться собой. Теперь между Ен Чжун и Ми Со нет преград рабочей этики, поэтому они заинтересовываются друг другом.

«Наследники» (2013)

17-летняя Ча Ын Сан работает посудомойкой, чтобы обеспечить старшую сестру, получающую образование в США. Но оказывается, что она не собирается возвращаться на родину — поэтому Ын Сан летит в Америку. За океаном ее ждут одни огорчения: сестра не учится и не выходит замуж, а разносит напитки в кафе. Опечаленная Ын Сан временно устраивается служанкой в шикарный дом Танов.

«Силачка До Бон Сун» (2017)

До Бон Сун — школьница с невероятными физическими способностями, которые передаются по женской линии. Она мечтает сделать игру с собой в главной роли, поэтому устраивается на работу телохранителем богатого наследника Ан Мин Хека. Он не очень приятный человек, периодически получающий анонимные угрозы, поэтому просит Бон Сун расследовать серию дел о похищении людей.

«Повелитель солнца» (2013)

После несчастного случая Тхэ Гон Шиль обретает способность общения с призраками. Идут годы, девушка не знает, как избавиться от ненужного ей дара, мешающего строить личную жизнью и карьеру. Она соглашается исполнить просьбу одного духа и подвозит генерального директора торгового центра Джу Джон Вона, касание которого изгоняет духов.

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