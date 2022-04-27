NFT по-новому на марктеплейсе искусства BIZAR

На площадке маркетплейса BIZAR стартовал NFT-проект, серьёзно отличающийся от привычного подхода крупных маркетплейсов. Здесь цифровой токен и физический оригинал работы неразрывно связаны.

«Мы переосмыслили идею токенизации и предлагаем новый взгляд на владение цифровыми формами искусства. Покупатель получает одновременно оригинал работы и NFT, созданный на его основе. Причём цена работы при добавлении токена практически не меняется – разница всего в 10-15%. В рамках нового раздела маркетплейса мы планируем развивать новую культуру покупки NFT: уходить от приобретения картинок и аватаров, тиражированных искусственным интеллектом на сотни и тысячи слабо отличающихся версий к возможности получить действительно уникальные активы – материальную работу и уникальный токен, над содержимым которого работал художник» — Антон Нечаев, co-founder BIZAR.

«Токен значительно увеличивает инвестиционную ценность приобретаемой работы, удваивая вероятность получить в будущем выгоду при продаже по более высокой цене. И дает возможность использовать цифровую копию купленной работы в своем цифровом пространстве в метавёрсах, запуск которых мы ожидаем в 2022 – 2023 годах. Равноценные коллекции искусства теперь будут собираться и в обычном, и в цифровом доме. А выставить работу на повторную продажу по большей цене можно как на маркетплейсе BIZAR, так и на крупных NFT-площадках», — рассказывает co-founder BIZAR Илья Пятигорский.

В проекте сейчас представлены работы 30 резидентов маркетплейса, и каталог расширяется каждый день. Как при обычной покупке картины, цифровой пакет оплачивается онлайн в рублях, после этого физический оригинал уезжает с курьером, а цифровой отправляется в кошелек или на аккаунт покупателя на любом крупном NFT-маркетплейсе.

А запуск нового раздела отметили редким лотом – легендарная арт-группа Doping Pong, пионеры цифрового искусства в России, выпустили свою первую NFT-коллекцию, «Уроки родного языка». В каталоге BIZAR можно найти 9 уникальных комплектов «принт+токен» из этой коллекции.

Важно отметить, что, покупая живопись, графику, фотографию или токены на маркетплейсе, вы поддерживаете российских художников – покупка происходит напрямую у автора, и деньги сразу отправляются на его счёт.

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