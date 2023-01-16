КАЛИНИГРАД: На закрытии фестиваля «Декабристские вечера» в Кафедральном соборе Калининграда выступила Светлана Крючкова

КАЛИНИГРАД: 13 января на закрытии фестиваля «Декабристские вечера» в Кафедральном соборе Калининграда выступила Светлана Крючкова.

Актриса, 52 года посвятившая исследованию творчества Марины Цветаевой и отмеченная Литературной премией ее имени, представила программу, в которой соединились любовная и гражданская лирика поэта, ее стихи и музыка классиков, что в полной мере соответствует духу фестиваля.

На «Декабристских вечерах» мы стараемся представлять не только музыку, которая в Кафедральном соборе звучит на протяжении всего года, по три концерта в день, - подчеркивает Вера Таривердиева. - Мы стараемся представить и поэзию, литературу. Для нас большая честь, что не в первый раз в программах фестиваля участвует народная артистка России Светлана Крючкова.

Светлана Николаевна провела слушателя «Между любовью и любовью». Так называлась программа. Так звучат строки одного из стихотворений Цветаевой. Через стихи, посвященные мужу Марины Цветаевой Сергею Эфрону, а также - Юрию Завадскому, Осипу Мандельштаму, Константину Родзевичу, Анатолию Штейгеру, Арсению Тарковскому - всем, кто вдохновлял ее - Крючкова напомнила о главном в личности великого поэта. «Гениальным даром любить и гениальным даром выражать свою любовь в небесных по силе и звучанию стихах» обладала Марина Цветаева.

Русская лирика бесконечно обязана легко загорающемуся, легко обольщающемуся, незащищенному сердцу Марины Цветаевой, - цитирует крупнейшего исследователя творчества поэта Ирму Кудрову Светлана Крючкова. И добавляет: Любовь - то, что мучило ее всю жизнь.

Голоса гитары, флейты и органа, музыка И. С. Баха, М. Джулиани, Э. Вилла-Лобоса, Е. Штефана звучали со стихами. Неразделимо. Выпускник Брюссельской Королевской консерватории, лауреат международных конкурсов Александр Крючков, дипломант международного конкурса Ксения Авраменко, титулярный органист Кафедрального собора Евгений Авраменко сопровождали музыкой любовную и гражданскую лирику поэта. Последняя, которую в мире читает со сцены только Светлана Крючкова, вызвала в зале единственно возможную реакцию. Слезы.

Слушатели долго не отпускали артистку, и Светлана Николаевна пообещала приехать через год - с новой программой. Этот вечер стал последним и перед перерывом в работе концертного зала. С субботы, 14 января, зал Собора на Острове закрыт на реконструкцию фойе, которая продлится до 15 февраля. Все это время Музей Иммануила Канта продолжит работать в прежнем режиме - с 10 до 19 часов ежедневно.

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