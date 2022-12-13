Благотворительный новогодний маркет «Снежные встречи»

Гараж-сейл винтажных и просто очень красивых нарядов и украшений, творческие мастер-классы для взрослых и детей, ярмарка авторских работ, концерт-квартирник Алексея Вдовина и красавица-елка – Благотворительный фонд «Дети Марии» и Инклюзивный культурный центр ТВЕРСКАЯ15 запускают добрую предновогоднюю историю «Снежные встречи».

В преддверии самого волшебного праздника года, с 22 по 24 декабря, две родственные НКО – Благотворительный фонд «Дети Марии» и Инклюзивный культурный центр ТВЕРСКАЯ15 – проведут благотворительный марафон в поддержку своих подопечных. В большинстве своем это дети и взрослые с особенностями здоровья, которые не всегда осознают глобальные изменения в окружающем мире, но чувствуют и воспринимают их на эмоциональном уровне.

«Новый год – праздник, который дарит радость, новые надежды и веру в самое лучшее и светлое. Зачастую наши подопечные не задумываются об этих жизненно важных категориях, но нуждаются в них, как никто другой. Мы хотим оставаться точкой опоры и ресурса, тем безопасным островом, где ребята из детских домов, взрослые ребята из ПНИ и все, кто в этом нуждается, могут найти принятие, внимание и любовь», – говорят организаторы.

Местом проведения доброго предновогоднего марафона станет уникальная площадка в самом сердце Москвы – Инклюзивный культурный центр ТВЕРСКАЯ15. Сюда в течение трех дней, с 22 по 24 декабря, будет полезно и интересно заглянуть не только взрослым, но и детям. Занятия найдутся даже для малышей в возрасте от 4 лет.

В программе, полной предновогодних чудес, – мастер-классы по созданию керамики оттенков шоколада и бирюзы, портретов сказочных растений и даже живописной волшебной пурги с вихрем желаний, которые могут стать отличным подарком себе или близким. Осталось только определиться с мастер-классом и засучить рукава!

Во время «Снежных встреч» будет работать «Салон Винтаж». Предметы гардероба и интерьера, наряды и украшения, книги и картины – на гараж-сейле любителям уникальных вещиц точно встретится что-то приятное и полезное. Также в рамках предновогодней благотворительной истории планируются грандиозная выставка-продажа творческих работ подопечных ребят и концерт-квартирник музыканта Алексея Вдовина с шампанским, оливье, мандаринами и, конечно, красавицей-елкой!

Все средства, вырученные на благотворительном марафоне, будут направлены на работу инклюзивных мастерских, летних выездов, детских творческих занятий, тренировочных квартир для выпускников детских домов – всего, что дарит радость творчества и общения людям с

особенностями здоровья и другим участникам программ фонда «Дети Марии» и центра ТВЕРСКАЯ15.

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