КАЛИНИНГРАД: Атлас Маркса и история морской формы

Музей Мирового океана получил в подарок редкие издания.

Книги переданы в преддверии Международного дня музеев, который отмечается 18 мая. Коллекция музея пополнилась пятью ценными экземплярами. Четырехтомник об истории российской морской униформы с 1855 по 1950 гг. выполнен в эксклюзивном переплете из натуральной кожи особой выделки и обработки по технологии XIX в. Книги стали библиографической редкостью сразу при выходе из типографии. Тираж - всего 30 пронумерованных экземпляров, в музей передан номер 28.

Коллекцию старинных томов единственного комплексного морского музея страны дополнил и Большой Всемирный настольный атлас Маркса - издание 1905 года (Санкт-Петербург, издательство А.Ф. Маркса). Атлас вышел под редакцией профессора Э.Ю. Петри и Ю.М. Шокальского. Русский и советский учёный-географ, гидрограф, океанограф, картограф, председатель Русского географического общества (1917—1931), Герой Труда, Юлий Михайлович Шокальский ввел в науку понятие «Мировой океан». В атласе отмечены торговые пути, которыми пользовались в начале XX в., границы государств и национальный состав стран до Первой Мирового войны, известные на тот момент метеорологические данные и многие другие интересные свидетельства.

Вручение новых музейных предметов состоялось во время военно-спортивного праздника, который прошел 14 мая на территории Военно-морского центра музея. Мероприятие было организовано в честь 320-летия Балтийского флота – старейшего военно-морского объединения страны. Моряков поздравили командующий Балтийском флотом, вице-адмирал Владимир Воробьев; губернатор Калининградской области Антон Алиханов; генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова.

Музей благодарит Юрия Шамалова и Ассоциацию «Клуб русская морская традиция», Вадима Малыша и Клуб подводных исследователей за пополнение музейного фонда и вклад в развитие Музея Мирового океана.

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