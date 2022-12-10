КАЛИНИНГРАД: В Кафедральном соборе открывается фестиваль «Декабристские вечера»

Ярким международным дуэтом откроется фестиваль «Декабристские вечера» 13 декабря в Кафедральном соборе. Известные музыканты, лауреаты Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева Хироко Иноуэ (Япония) и Жан-Пьер Стайверс (Нидерланды) представят программу «Органное па-де-де», исполнив музыку И.С. Баха, И. Стравинского, С. Рахманинова, Ж. Лангле, М. Равеля, П. И. Чайковского, Э. Ваммеса в 4 руки и 4 ноги.

«Декабристские вечера» - всегда про сочетание: музыки и поэзии, музыки и театра, живописи, кино, оперы. Идея синтеза разных видов и форм искусства лежит в основе фестиваля, вдохновленного «Декабрьскими вечерами» Святослава Рихтера в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Фестиваль в Кафедральном соборе содержит отсылку к декабристам и Александру Сергеевичу Пушкину, посвятившему участникам событий 1825 года несколько стихотворений. В разное время на фестивале выступали: поэт Вера Павлова и оперная певица, пра-пра-правнучка Пушкина Наталья Павлова, заслуженный артист России Михаил Ефремов, заслуженная артистка РСФСР и Казахстана Наталия Аринбасарова, заслуженный артист России Евгений Дятлов, художник, член-корреспондент Российской академии художеств Александр Токарев, ансамбль «Мелодия» Георгия Гараняна, инди-поп группа OQJAV и другие артисты.

В этом году на «Декабристских вечерах» появится дуэт, который родился совсем недавно. 26 декабря в Кафедральном соборе выступят Павел Деревянко - известный актер, лауреат премий «Золотой орел» и «Кинотавр» - и Борис Андрианов - заслуженный артист России, выдающийся виолончелист. В этой, «Идеальной», паре музыка соединится с сатирой. Павел Деревянко прочтет рассказы Надежды Тэффи, Аркадия Аверченко, Михаила Зощенко, а Борис Андрианов сопроводит действие произведениями И.С. Баха, Ф. Крейслера, А. Пьяццоллы и Дж. Соллимы.

Поэзия Марины Цветаевой будет звучать на закрытии фестиваля 13 января. Народная артистка России Светлана Крючкова, более 50 лет посвятившая исследованию творчества Цветаевой и отмеченная Литературной премией ее имени, представит программу, в которой соединятся любовная и гражданская лирика поэта. Не стоит думать, что мы со всем знакомы: часть гражданской поэзии Цветаевой стала известна только в 2000 году, когда разрешили открыть архивы классика. В программе прозвучит музыка И.С. Баха, М. Джулиани, Э. Вилла-Лобоса, Е. Штефана в исполнении лауреата международных конкурсов Александра Крючкова (гитара) и титулярного органиста Кафедрального собора, лауреата Всероссийского и международных конкурсов Евгения Авраменко.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.