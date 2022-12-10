Симфоническая поэма «Жизнь героя» прозвучит в Красноярской филармонии

17 декабря в Малом зале им. И.В. Шпиллера Красноярский академический симфонический оркестр под управлением маэстро Владимира Ланде выступит с солистами Карэном Шахгалдяном и Максимом Новиковым.

Откроет вечер концерт для скрипки и альта с оркестром Макса Бруха. Изначально сочинение было написано для альта и кларнета и посвящено сыну композитора, одарённому кларнетисту Максу Феликсу Бруху. Позже сочинение было переработано самим автором для традиционного струнного дуэта.

Во втором отделении прозвучит симфоническая поэма «Жизнь героя» Рихарда Штрауса. Исследователи истории музыки называют «Жизнь героя» вершиной инструментального творчества Штрауса. Пояснения к поэме, добавленные Штраусом после премьеры, определяют её содержание: произведение повествует о жизни композитора (герой) и о конфликтах в ней (борьба с критиками).

«Когда Рихард Штраус впервые объяснял оркестру Консертгебау, как нужно исполнять «Жизнь героя», он сказал, что его «необходимо играть, будто герой симфонической поэмы — сам артист». По моему мнению, слушать его нужно точно так же. Будто вы, каждый из слушателей, — герой этого произведения», — отметил художественный руководитель и главный дирижёр Красноярского академического симфонического оркестра Владимир Ланде.

Следующий концерт оркестра с солистами Карэном Шахгалдяном и Максимом Новиковым пройдёт 18 декабря в зале ГорДК г. Ачинска. В программе — концерт для скрипки и альта с оркестром Макса Бруха и Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.