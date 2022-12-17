КАЛИНИНГРАД: В Музее Мирового океана представят выставку «Симфония моря»

Совсем немного времени осталось до Нового года. Всё замирает в предвкушении праздника, ожидании волшебства. И как на любой праздник мы стараемся создать вокруг себя красоту: наряжаемся сами, украшаем свой дом и стараемся сделать мир прекраснее.

В преддверии новогодних праздников Музей Мирового океана окружит своих посетителей особой красотой – с 23 декабря в выставочном центре «Пакгауз» для посетителей откроется выставка «Симфония моря». В экспозиции будут представлены предметы из самых красивых коллекций музея – раковины моллюсков, в которых зарождаются жемчужины, кораллы, аммониты, образцы янтаря, ожерелья. Гости узнают об их свойствах и особенностях, а благодаря талантливым художникам увидят, какие произведения искусства, создаются из материалов, рожденных морем.

Ювелиры из разных городов России представят свыше 130 авторских работ. Большая часть украшений создана мастерами специально для «Симфонии моря» и будет представлена впервые.

Обрамлением экспозиции станут созданные на пленэрах акварельные работы Анны Терещенковой и Олега Тихомирова, предлагающие совершить путешествие по берегам северных и южных морей и еще раз убедиться, какой разной может быть морская стихия.

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