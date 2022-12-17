Работать нельзя отдыхать: Директор Всего выпустил альбом про отпуск

«Отпуск» — первый релиз, на котором Директор Всего делегировал некоторые музыкальные полномочия коллегам и таким образом полностью перепридумал проект. Новый альбом — история о том, как можно сменить деловой костюм на пляжные шорты, даже когда ты Директор Всего и выполнение KPI — одна из жизненных целей. Релиз вышел на лейбле Doing Great Music.

В основу альбома легли импровизации с группой московских музыкантов, не раз выступавших в составе Коллектива Директора Всего: Михаил Фоченков (Crookee) на барабанах , Артем Баскаков на басе и контрабасе и Азат Гайфуллин на саксофоне. Их концерты и джемы часто проходят на крупных джазовых площадках Москвы. Такой коллектив привносит разнообразие в альбом: он сочетает в себе и spiritual jazz, и абстрактные электронные импровизации, и даже стремительный хип-хоп боевик с читкой от Kotzi Brown.

«”Отпуск”— действительно важная для меня работа, ведь именно в этом альбоме мне удалось обрести новый для себя звук и поработать в одной команде с лучшими музыкантами. Каждый альбом Директора Всего сравним с запуском нового бизнеса: приходится использовать новые инструменты и подходы, менять жанр. Поэтому, когда я думал о следующем альбоме пару лет назад, мне показалось, что записать джазовый альбом — это отличный челлендж, который поможет вывести мой бизнес на новый уровень. К тому же джаз — это мой любимый жанр. Релиз раскрывает историю, в которой Директор Всего наконец-то может расслабиться, оставить свой костюм дома, а непрекращающиеся бизнес задачи в кабинете офиса, и отдохнуть», — рассказывает Директор Всего.

Директор Всего — альтер-эго электронного музыканта Андрея Ли (Obgon). В 2019 году он отошел от клубной музыки и занялся экспериментальным проектом «Директор Всего», который уже не раз был отмечен редакторами the Blueprint, Афиши Daily, «Большого города», SRSLY и другими.

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