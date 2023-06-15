КАЛИНИНГРАД: Водный поход Музея Мирового океана приобретает международный масштаб

Музей Мирового океана организует водный поход «Путь к океану» - экспедицию на морских ялах по внутренним водным путям региона для школьников, воспитанников кадетских классов, курсантов морских образовательных учреждений региона. Участники проходят по рекам и Куршскому заливу Калининградской области. Помимо получения навыков управления маломерными судами, будущих моряков ждет знакомство с историей и природой края, историко-ландшафтными комплексами Гвардейского и Полесского районов, лекции и занятия.

В 2023 году поход становится уже 16-м по счету и приобретает новый статус - впервые к походу присоединится команда из Беларуси, военно-патриотический клуб МЧС Республики Беларусь «Отвага». Также на катерах, яхтах, ялах в поход отправятся курсанты калининградских филиалов ВУНЦ ВМА и Нахимовского училища, студенты БФУ им. Канта, курсанты КМРК, кадеты Андрея Первозванного Морского кадетского корпуса, ученики школ Пионерского и Полесска, школы пос. Озерки, юнармейцы «Школы будущего» (пос. Б. Исаково) а также ребята из клубного объединения Музея Мирового океана «Юный моряк». Возглавляет поход музейное историческое судно - куренас «Русна», парусник рыбаков Куршского залива XVI века, воссозданный музеем при поддержке партнеров. В общей сложности участникам предстоит преодолеть около 160 км пути. Остановки экспедиция совершит в пос. Озерки Гвардейского района, Гвардейске, Полесске и, конечно, на маяке Заливино, который встретит ребят и их наставников отреставрированным комплексом с обновленной экспозицией музея.

Сотрудники музея, а также преподаватели военно-патриотического центра «Авангард» и колледжа агротехнологий и природообустройства проведут для ребят занятия и мастер-классы.

«Поход «Путь к океану» - уникальное событие музейного года. Вместе, одной командой, ребята получают морскую практику. В походе они учатся дружить, помогать друг другу, и это бесценно. Участвуют в занятиях и мастер-классах. Мы уверены, что именно так, через познание, мы воспитывает в сердцах наших детей крепкое чувство - любовь и уважение к Родине», - подчеркнула генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова.

Поход отправляется от причалов музея 16 июня, домой экипажи вернутся 21 июня.

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