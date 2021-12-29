Музеи в новогодние праздники предложат жителям и гостям Подмосковья квест-программы, мастер-классы, интерактивы и спектакли

В дни новогодних праздников в период с 31 декабря по 9 января в государственных музеях Московской области запланировано проведение более 70 программ.

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»

Занятие для детей «Радуга снежных ковров» о зимних пейзажах известных художников.

Программа «Зимние забавы» о самых популярных зимних забавах, запечатленных на картинах знаменитых художников. Предлагается разгадать загадки, сочинить рождественскую волшебную сказку, поиграть в игру «Снеговик».

Игровая программа-квест «Праздничная угадайка» посвящена новогодней тематике. В Детском центре «Экспонариум» предлагается найти информацию об особенностях календарей мира и календарных обрядах и ответить на вопросы.

Новогодние мастер-классы для детей и взрослых.

Концерты «Новогодние уроки музыки с Виолеттой Модестовной» проведет заслуженная артистка России Светлана Степченко.

Выставка «Азбука шедевра», на которой впервые собрано более 100 шедевров из 30 региональных музеев России. Выставка живописи из коллекции музея-усадьбы «Архангельское» – «Французский вкус князей Юсуповых. Живопись французских мастеров из собрания музея-усадьбы «Архангельское». Впервые 37 работ из Юсуповской коллекции покинули родные стены музея-садьбы «Архангельское», чтобы быть представленными в стенах музея «Новый Иерусалим».

Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль»

Детская квест-программа «Новогодие в музее. Новогодняя кутерьма». Участники отправятся в сказочное путешествие по экспозиционным залам музея. Музей в уходящем году оказался во власти Злой Королевы: заколдованы не только музейные предметы, но и любимые сказочные персонажи детей. Разгадывая загадки музейных предметов, школьники отправятся в волшебные приключения. Пройдя все испытания, они добудут заветное зеркало, с помощью которого смогут победить Злую Королеву.

Программа «Рождество в Доме А.С. Голубкиной. «Викторианская ёлка» познакомит с традициями встречи Рождества в Зарайске и семье Голубкиных, с историей появления новогодней игрушки. Участники посетят мастер-класс «Рождественская игрушка».

Музей-усадьба Ф.М. Достоевского «Даровое» приглашает прогуляться по зимней усадьбе и услышать рассказ о новогодних традициях в семье Достоевского, посетить новую экспозицию в отреставрированном усадебном доме, посвященную впечатлениям юности писателя. А поможет гостям медиагид, с помощью которого посетители узнают не только историю становления усадьбы, но и то, как Даровое повлияло на творчество Достоевского.

Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского

Детская экскурсионная программа с элементами квеста «Ротбарт – похититель Рождества». Расследуя в чем-то детективную историю, дети познакомятся с традициями празднования Рождества и Нового года в России и в семье П.И. Чайковского. «Волшебный фонарь» и развлечения XIX века.

Интерактивная программа «Новогодняя одиссея Чайковского». Путешествие в прошлое и знакомство с традициями празднования Рождества и Нового года в России и в странах, которые посетил П.И. Чайковский.

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

Программа «Ёлка у Чеховых» для детей и взрослых. Проходит на территории и в помещениях музея. Озорной интерактив, хороводы вокруг ёлки с участием костюмированных героев.

Спектакль «Скамейка». Зрители окажутся гостями стенд-ап кафе. Условность в сценических декорациях позволит публике погрузиться в совершенно особое творческое пространство.

Спектакль «Сашкин ангел». Создан по рассказу Леонида Андреева «Ангелочек». В спектакле звучит классическая музыка и русские песни.

Занятие «Рождественская звезда». Дети и их родители узнают, как отмечали Рождество в доме Чеховых. Посмотрят фильм об истории праздника, увидят настоящий старинный вертеп.

Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник

Интерактивная программа «Почта Деда Мороза» для родителей с детьми из цикла музейных программ «Новый год у ворот».

Интерактивная программа «Клуб музейных волшебников». Состоит из нескольких встреч-путешествий по музею, в ходе которых происходит знакомство с новогодними традициями XVI – XIX вв. В конце каждой встречи – мастер-классы по созданию новогодних сувениров: «Терем Деда Мороза», «Изготовление «королевского» новогоднего украшения», «Роспись деревянной ёлочной игрушки».

Программа «Великий Секрет Музейного Замка». Самые маленькие гости музея смогут побывать в разных сказках и, пройдя испытания, найти Деда Мороза.

Цикл интерактивных программ «Новогодние встречи в музее».

Праздничная программа «Как на Руси Рождество встречали».

Тематические экскурсии с творческим заданием «Что за прелесть эти сказки» и «Эта волшебная Матрешка».

Экспозиция «Реликвии и сокровища Троице-Сергиевой лавры XVIII–XIX веков» музейного комплекса «Ризница Троице-Сергиевой лавры». Это одно из самых ценных собраний в нашей стране, которое входит в золотой фонд отечественного культурного наследия. По словам экспертов, по своей значимости коллекция сопоставима с собранием Оружейной палаты Московского Кремля.

Серпуховский историко-художественный музей

Новогодняя интерактивная программа с элементами театрализации и показом теневого театра «Волшебный тюльпан». В ходе экскурсии дети в развлекательной форме познакомятся с выставкой «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России».

Для самых маленьких посетителей в возрасте от двух лет доступна новогодняя программа «Проделки Лисы».

Мастер-класс «Голландская плитка». Посетители узнают, как голландцы украшали свои дома, что такое «делфтский фаянс», выпьют по чашечке кофе и своими руками создадут настоящую керамическую плитку.

Экскурсионные сеансы по выставке «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России» для детей и взрослых. Также доступны экскурсии по постоянной экспозиции музея и в Покровскую старообрядческую церковь.

Выставка «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России» – это 80 произведений голландских мастеров «золотого» XVII века из 11 музеев и четырех частных собраний России.

Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина

Представления для детей «Новый год в Лукоморье» и «В лабиринте пушкинских забав».

Семейный клуб любителей сказок «У Лукоморья».

Концерты «Вдоль по улице метелица метет!», «По страницам эпохи романтизма», «В поэтических звуках рояля».

Рождественский сочельник Клуба юных краеведов «Тропою пушкинского детства».

Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева»

Театрализованная тематическая экскурсия по Главному усадебном дому и творческий новогодний мастер-класс. Во время экскурсии участники программы повстречают разных «обитателей» усадьбы. Все они по очереди и в разных интерьерах расскажут о премудростях подготовки к Рождественскому балу и его проведении, о быте и жизни детей в дворянских семьях.

Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока

Ребусы, кроссворды, шифры, активные задания — вот, что нужно пройти гостям Шахматова, чтобы найти новогодние сюрпризы. Подарки спрятаны в тайнике, но и он под кодовым замком. Какой код? Это можно узнать только, пройдя квест. Новогоднее приключение будет интересно, как детям, так и взрослым. Увлекут любую компанию и подсказки, и способы решения заданий. Чтобы суметь открыть кодовый замок нужно будет даже воспользоваться смартфоном с выходом в интернет. Иначе не получится считать, что скрывает штрихкод… Возможно, именно он приведет к тайнику. Но даже если смартфона не найдется, добрый помощник обязательно подскажет, как быть.

Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей

Театрализованная программа «Рождество в Царицыных палатах» расскажет о традициях подготовки и встречи праздника на Руси. Будут разыграны в куклах яркие сцены рождественского вертепа, гостей ждет традиционное угощение – пряники.

Московский областной музей народных художественных промыслов

Детская интерактивная программа «По дороге в Новый год» при участии фольклорного ансамбля «Тынды-Рынды» будет проходить на территории музея. Игры, зимние забавы, хороводы вокруг елки. Дед Мороз и Снегурочка проведут тематические новогодние конкурсы Призы и подарки участникам и победителям. Мастер-классы по росписи деревянной игрушки «Снегурочка», елочного шара в оригинальной технике и традиционной федоскинской шкатулки для любителей изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Праздничную атмосферу праздника создаст посещение выставки уникальных елочных игрушек «Пока часы 12 бьют». Новогодние фото-зоны на территории музея оставят на память атмосферные фотографии.

Музейный комплекс «Зоя»

5 января пройдет онлайн-лекция «Новогодняя традиция разных стран», где будет рассказано о том, как Новый год отмечается в разных странах. Серия новогодних онлайн-мастер-классов.

Военно-технический музей

Игровая программа с элементами театрализации и путешествием по залам музея.

Мероприятия в музеях пройдут с учетом требований, рекомендованных Роспотребнадзором.

Билеты можно приобрести на сайтах и в кассах музеев.

Напомним, что все подмосковные государственные музеи участники Всероссийской программы «Пушкинская карта» #пушкинскаякартамо

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