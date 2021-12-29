ВДНХ приглашает встретить Новый год на самом большом катке Москвы. Участников праздничной ночи ждут интерактивно-развлекательные программы, выступления фигуристов, ледовые шоу и концерт с участием популярных артистов. Начало в 20:00.

Вечером 31 декабря на Центральной аллее встречать гостей праздника будут актеры в костюмах сказочных персонажей. Все желающие смогут присоединиться к интерактивно-развлекательной программе с 20:00 до 2:00.

Главной площадкой новогодних мероприятий традиционно станет самый большой каток в столице. Программу на ледовой площадке в 20:00 откроет зажигательное барабанное шоу «Драмматика». В 20:10 здесь начнется театрализованное шоу «Королевство сказок» в двух действиях: «Зимняя сказка» и «Мы из Бремена». Гости отправятся с Трубадуром, Принцессой и их верными друзьями бременскими музыкантами в волшебный мир Снежной королевы, на новогодний бал Щелкунчика и в гости к двенадцати месяцам. Посетители увидят головокружительные акробатические номера, трюковое катание на ходулях и костюмированный бал на льду. В 22:35 с развлекательной программой выступят профессиональные фигуристы.

Каждый час гостей катка ждут выступления популярных музыкальных исполнителей. В 20:25 на сцену у фонтана «Дружба народов» выйдет певец Миша Майер, в 21:15 — кавер-группа KALEIDOSKOP, в 22:00 — акапельный проект Jukebox Trio. В 23:00 здесь выступит поп-рок- и фолк-рок-группа «После 11», в 23:25 концертную программу продолжит группа Galibri & Mavik. После боя курантов здесь можно будет услышать группу «Маша и Медведи», хиты отечественной и зарубежной эстрады в исполнении кавер-группы «Монохром», а завершится концерт выступлением финалистки проекта «Новая звезда» Ксении Мергановой.

В 20:50, 21:50, 0:45 и 2:00 желающие смогут присоединиться к костюмированному шествию персонажей различных сказок в сопровождении диджей-сета от DJ Gonja. Также гостей катка будут развлекать аниматоры на коньках.

Кроме того, в новогоднюю ночь посетители ВДНХ смогут увидеть праздничный фейерверк.

Билеты на новогоднюю ночь уже доступны на официальном сайте ВДНХ. Праздничная программа продлится с 20:00 до 2:15, каток будет открыт до 3:00. QR-коды на вход не требуются.

В новогоднюю ночь будут работать три основных павильона проката и экспресс-павильон для гостей со своими коньками. Подкрепиться и согреться напитками можно не выходя с ледовой площадки — все кафе также будут открыты до окончания сеанса.

Празднование Нового года на ВДНХ станет частью тематической программы сезона 2021/22 «Сказочная зима». Узнать обо всех предстоящих мероприятиях можно на сайте Выставки.

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