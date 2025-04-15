kate & katrina выпустила песню «И я не видела никого кроме тебя»

Певица kate & katrina выпустила чувственный сингл «И я не видела никого кроме тебя». Эта песня – исповедь о всепоглощающей любви, когда мир сужается до одного-единственного человека, а после болезненного расставания приходится заново учиться дышать. В музыке kate & katrina сплетаются наивность и горечь утраченных иллюзий, хрупкая грусть и резкость.

Под псевдонимом kate & katrina скрывается молодая исполнительница, чье творчество отражает двойственность личности. kate – светлая и открытая, а katrina – ее более мрачная и прямолинейная сторона. Черпая вдохновение в собственной жизни, певица создает искренние тексты на русском и английском языках.