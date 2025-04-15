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ДомойСанкт-ПетербургНазван возможный автор тайной росписи Дома Радио

Назван возможный автор тайной росписи Дома Радио

editor
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таинственная роспись дома радио
Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Обнаруженная во время реставрации Дома Радио живопись предположительно выполнена художником Михаилом Васильевым. Ранее мастер работал над росписью Кронштадтского Морского собора. На его участие в оформлении интерьеров здания указывают архивные документы о строительстве дома Благородного собрания. Реставрация и адаптация Дома Радио к современному использованию проходит в рамках проекта банка ВТБ.

Работу Михаила Васильева над росписью подтверждает запись в смете Благородного собрания о выплате за отделку «русской столовой». На историческом строительном плане это помещение соответствует месту, где при демонтаже поздних конструкций были найдены фрагменты живописи. В архивах есть информация, что художник также расписывал своды Дома Радио. Его работа располагалась под наиболее известной живописной композицией здания – панно Гавриила Горелова «Диана на охоте».

«Новые исторические факты усиливают ценность обнаруженных фрагментов живописи. Пока мы предполагаем, что они могут быть частью творческого наследия выдающихся мастеров своего времени. Историко-культурное исследование позволит нам детально оценить их состояние и подобрать наиболее оптимальный подход для реставрационных работ», − сообщила Дарья Филиппова, старший вице-президент ВТБ.

«Известно, что архитектор Дома Радио – Василий Косяков – приглашал для работы над строительством Благородного собрания тех же подрядчиков, которые работали над возведением Кронштадтского Морского собора. Среди них был и художник Михаил Васильев, известный своими росписями и эскизами, созданными для собора. Это еще одно доказательство в пользу нашей версии об авторстве найденной живописи, которая придает ей особую художественную ценность», − отметила Мария Шапченко, архитектор проекта, руководитель АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация».

Михаил Меркулович Васильев родился 14 января 1861 года в деревне Нечаевка Саратовского уезда. В 1888 году поступил вольнослушателем в Санкт-Петербургскую Академию художеств, где учился до 1893 года. Принимал участие в отделке православных церквей в западных губерниях России и в европейских странах. Заслужил признание как один из специалистов по «неорусскому» стилю.

Роспись, закрашенная масляной краской, была обнаружена в процессе разбора обшивок стен в помещении на пятом этаже Дома Радио. Лабораторные исследования установили, что она выполнена с использованием натуральных пигментов и относится к началу XX века – периоду постройки здания Благородного собрания. Специалисты провели работы по ее укреплению и консервации.

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