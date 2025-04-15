Radio Monte Carlo – лауреат премии «VOICE: Главные лица»

14 апреля состоялось торжественное вручение премии популярного издания «VOICE: Главные лица». Radio Monte Carlo было удостоено драгоценной статуэтки в честь своего юбилея: 25 лет в эфире.

На сцену премии VOICE за престижными наградами поднялись самые успешные деятели кино, телевидения, музыки и блогосферы.

Торжественную церемонию провели две пары – Юлия Пересильд и Илья Сатир, а также Юлия Барановская и Илья Соболев. Многие звезды признались, что в этот вечер подзарядились позитивными эмоциями.

Издание вручило статуэтки в десятке номинаций, в числе которых: «Искусство коммуникации», «Актер», «Певица», «Видео года», «Шоу года», «25 лет на сцене», «Инфлюенсер года», «25 лет в эфире». Лауреатом последней стало Radio Monte Carlo, отметившее свой юбилей в День всех влюбленных.

«Мне очень приятно получать сегодня эту награду, – подчеркнула программный директор станции Анастасия Елисеева. – В этом году мы представили новый слоган радиостанции – «Ваш безупречный вкус», и это не просто слова. Безупречный вкус – не просто про музыку, это целая философия, которая объединяет лучшие проявления жизни: изысканные звуки, утонченные события, безукоризненный стиль. И наши внеэфирные проекты – Регата, Гольф, премия BraVo – созвучны такой философии. Мы занимаем уникальную нишу. И в этом пространстве мы единственные, потому что безупречность не терпит конкуренции. Спасибо за высокую оценку наших достижений».

Весь текущий год стал праздничным для Radio Monte Carlo. Станция продолжает серию торжественных событий, эфирных и офлайн-проектов. Уже сегодня на Исторической сцене Большого театра состоится VII церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, которая объединит выдающихся исполнителей классического искусства. На сцене также прозвучат хиты Radio Monte Carlo в новых аранжировках – под аккомпанемент симфонического оркестра.