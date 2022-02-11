KAYA выпустила новый сингл «На виду»

11 февраля 2022 года яркая исполнительница KAYA представила новый сингл, получивший название «На виду», чувственную песню о любви в жанре Dance Pop.

«Это песня про любовь, про чувства, чувства настолько сильные, что даже, находясь у всех на виду, вы ощущаете себя наедине друг с другом. Это то настроение и эмоции, которые я хотела передать. Говорят, что счастье любит тишину. Возможно. Но как быть, если соблазн им поделиться с окружающими так велик?», – рассказывает KAYA.

KAYA родилась в Находке. После окончания школы переехала в Москву, где начала свой путь на русской музыкальной сцене в жанре поп-латино. Заявила о себе в 2015 году, выбрав непростую миссию: популяризировать латиноамериканскую музыку в России, исполняя песни на русском языке. Синглы артистки «Кружи» и «Локо Локо» стали первыми заметными работами на музыкальном поприще, попав в ротацию радиостанций. В 2021 году KAYA решилась на музыкальную трансформации и выпустила трек «Текила лайм», рассчитанный на более широкую аудиторию. Синглы в новом для певицы жанре установили рекорд по просмотрам на канале исполнительницы. Позже KAYA выпустила еще два сингла в жанре Dance Pop «Токсины» и «Оставим».

Трек доступен на всех музыкальных платформах.

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