В Москве состоялось открытие нового арт-пространства RIVA ART SPACE

Первым событием стала выставка одноименной галереи RIVA GALLERY «Спектр 360».

Первая выставка «Спектр 360» создана командой RIVA GALLERY и куратором Юлией Агаповой, апеллирует к полному спектру человеческих чувств. К человеку как объекту и субъекту искусства.

Идея создания пространства RIVA ART SPACE возникла как естественное развитие галереи RIVA, которая начинала свою деятельность как семейная галерея, в основу которой легла частная коллекция семьи Гольман, составленная за последние 20 лет и насчитывающая более тысячи работ разных авторов. RIVA GALLERY – это сохранение традиций, преемственность и новый путь – путь поиска новых имен и поиска новых решений на стыке дизайна и искусства.

На рынке современного искусства существует разделение на искусство декоративное – призванное вести диалог с пространством и концептуальное, призванное вести диалог с человеком.

Задача галереи показать, что на стыке декоративного подхода и концептуальной составляющей существует целый пласт перспективных художников, работы которых не только правильно объединяют все элементы в интерьере, но, главное, делают человека главным героем созданного пространства, через те эмоции, которые он в данном пространстве проживает благодаря искусству, и посредством которых наполняет объекты смыслами.

Свою миссию RIVA GALLERY видит в развитии и продвижении российского современного искусства. Среди приоритетных задач галереи: продюсирование художников и оказание поддержки новым именам, консультирование начинающих коллекционеров, осуществление образовательной деятельности в сфере искусства в рамках нового пространства.

RIVA GALLERY осуществляет подбор произведений искусства индивидуально для каждого гостя, помогая в организации арт-объектов в пространстве и создании целостных собраний.

Каждые несколько месяцев кураторы пространства RIVA ART SPACE создают тематические выставки, представляя различных художников, говорящих на общую тему. Для отражения необъятности искусства, выставки RIVA ART SPACE представляют художников различных стилей, таким образом RIVA показывает, насколько каждая коллекция и пространство, в котором оно находится может быть уникальным.

В декабре RIVA ART SPACE открывается выставкой «СПЕКТР.360». Концепция экспозиции посвящена человеку, как объекту и субъекту искусства. В рамках закрытого показа экспозиции куратор открытия, аналитик искусства Агапова Юлия проведет экскурсию-навигацию по смыслам и чувствам, отраженным в полотнах художников пространства.

Не столь важно на какой стороне вы находитесь – на стороне зрителя или на стороне художника – искусство объединяет. Все мы находимся в поиске себя, гармонии, своих смыслов, правды, счастья. Все мы живем в одном мире, сталкиваемся с похожими проблемами, сомнениями, страхами. Живем целями, надеждами, совпадаем в эмоциях.

Искусство – это отражение общества, зеркало современного человека, отражающего существую реальность на 360 градусов.

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