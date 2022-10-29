Вечер балетов народного артиста СССР Михаила Лавровского

29 и 30 октября премьерой двух балетных спектаклей в «Геликоне» завершится празднование юбилейного года выдающегося представителя балетной династии, народного артиста СССР Михаила Леонидовича Лавровского.

Проект организован при поддержке Министерства культуры РФ и продюсерских компаний «Лаборатории Лавровских» и «Хорошо-продакшн».

Продолжая традиции знаменитых «Русских сезонов» Сергея Дягилева, выдающийся артист Михаил Лавровский объединил на одной сцене как признанных, так и только начинающих свой творческий путь молодых талантливых российских артистов. В своих «сезонах» мэтр совместно с друзьями и учениками экспериментирует над жанрами и формами. Его одноактные балеты – синтез классики и модерна, современного танца, драматического театра и видео-арта.

«Две женщины» – это спектакль-посвящение актрисе и режиссеру Вере Глаголевой, созданный по мотивам одноименного фильма с Рэйфом Файнсом в главной роли. Идея этого балета родилась у Глаголевой незадолго до смерти и обсуждалась ею с Михаилом Лавровским – именно его она видела в роли хореографа-постановщика. К сожалению, планам Веры Глаголевой не суждено было сбыться. Балет создавался при помощи ее близкой подруги, генерального продюсера фильма «Две женщины» Натальи Ивановой. Именно она и стала соавтором либретто, в основе которого лежит пьеса И.С. Тургенева «Месяц в деревне». Спектакль создан в жанре драматического балета. Его фрагмент впервые был показан публике в ноябре 2021 года в Красноярском театре оперы и балета в рамках празднования юбилея Михаила Лавровского.



Сюжет «Амока» – это история страсти мужчины и женщины. Балет задуман как синтез хореографического, драматического и визуального театров. Минималистическое пространство спектакля решено с использованием современных средств видео-арта. В основе либретто – одноименная новелла Стефана Цвейга.

Состав исполнителей премьеры радует выдающимися именами – среди них звезды мирового балета Мария Александрова и Владислав Лантратов, Александр Волчков и Марианна Рыжкина, которая, кроме исполнения ведущей партии, является со-хореографом Михаила Лавровского в балете «Две женщины». В проекте также участвуют замечательный молодой хореограф, соавтор юбиляра в балете «Амок» Виктория Литвинова, режиссер-постановщик, сын Михаила Лавровского, продолжающий традиции семьи, Леонид Лавровский-Гарсиа, режиссер видео-арта Сергей Кавтарадзе, заслуженные художники России Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева и другие талантливые артисты.

В премьерные дни симфоническим оркестром театра «Геликон-опера» будет дирижировать музыкальный руководитель «Одноактных балетов» народный артист России Феликс Коробов – музыкант, обладающий уникальной способностью придавать сценической хореографии особую выразительность, пластичность и эмоциональность.

Продолжительность спектакля – 70 минут с антрактом.

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