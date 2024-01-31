Опубликован шорт-лист номинации «Юный просветитель года» Знание.Премия – 2023

Российское общество «Знание» представляет шорт-лист новой номинации для юных просветителей от 12 до 17 лет, учрежденной в партнерстве с Российским движением детей и молодежи «Движение Первых». Всего за звание «Юного просветителя года» боролись 4464 соискателя.

Заявки пришли из всех 89 регионов России, включая новые субъекты, а больше всего — из Оренбургской области, Москвы, Московской области, Алтайского края и Саратовской области. Ребята сами проводят школьные мероприятия: классные часы, тематические уроки, «Разговоры о важном». На них учащиеся говорят об экологии, правилах дорожного движения, здоровом образе жизни, интернет-грамотности и на другие значимые темы. Юные просветители — настоящие патриоты своей страны. Многие из них уделяют внимание отечественной истории, в частности событиям Великой Отечественной войны и другим важным вехам в истории Российского государства. Они занимаются волонтерством, собирают гуманитарную помощь для участников СВО, пишут на фронт письма со словами поддержки и проводят для своих одноклассников «Уроки мужества».

«Благодаря таким проектам Общества "Знание", как "Школьная Лига Лекторов" и "Детская школа наставничества" мы увидели, что в России очень много юных просветителей. В своем стремлении делиться знаниями и делать мир лучше они ничем не уступают взрослым. Именно для того чтобы поддержать начинания ребят уже в столь раннем возрасте, продемонстрировать ценность их деятельности в масштабе страны, мы учредили номинацию "Юный просветитель года". Менее чем за два месяца номинация стала самой популярной среди соискателей этого сезона и объединила более 4,5 тысяч юных популяризаторов науки, изобретателей, журналистов, краеведов, волонтеров и наставников», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В шорт-лист номинации вошел 12-летний Дмитрий Васецкий из Свердловской области — чемпион мира по знанию китайского языка среди школьников до 14 лет (2021 г.). Как юный посол Китая в мире он активно занимается распространением китайского языка в России и русского языка в Китае. Дмитрий ведёт работу над русско-китайским мультфильмом «Мечты сбываются» совместно с Московским Музеем Анимации, участвовал в проекте «Древность на службе современности» для китайского канала CGTN в России. Сегодня юный номинант ведет канал в китайской сети Douyin, где доносит смыслы и ценность российской культуры до китайской аудитории. В 2023 г. Дмитрий принял участие в работе над аудиогидом для Международной выставки-форума “Россия” на ВДНХ, благодаря которому все китайские гости смогли услышать о России на родном языке.

Среди других номинантов — 17-летний пскович Илья Щембелов. Воспитанник детского технопарка «Кванториум» стал серебряным призером крупнейшего в Азии форума юных изобретателей CASTIC, представив на нем собственный уникальный проект бионической руки. Илья регулярно обменивается опытом и знаниями на всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сферах инженерии, таких как «Шаг в будущее», «РобоФинист», «Профессионалы. Юниоры в компетенции мобильная робототехника», «Мейкертон». Сегодня юный номинант проводит занятия по робототехнике, программированию и технике слепой печати в рамках летних смен городского лагеря в центре науки и спорта «Без предела», а также читает лекции по основам технического мейкерства для школьников Псковской области.

Еще один номинант — 13-летний программист из Москвы Александр Кравченко. Школьник, которого сегодня называют «геймдев-вундеркиндом», уже более 2 лет проводит уроки по программированию для детей: обучает Scratch, Python, Unity и С#, а также работе с программами по 3D-моделированию. Александр провел более 11 лекций на крупных федеральных мероприятиях, включая марафон Знание «Новые горизонты», «Большая перемена» на ВДНХ, марафон «День Детства со Знанием» на открытом интервью с Сергеем Кириенко. Юный просветитель также ведет познавательный подкаст на Яндекс.Музыке «Подушки-шоу».

В шорт-лист вошла и 17-летний краевед и экскурсовод из Санкт-Петербурга Марфа Иванова. Учащаяся Академической гимназии № 56 им. М. Б. Пильдес стала победительницей конкурса «Лучший юный экскурсовод г. Санкт-Петербурга», где выступила с авторской экскурсией «Новый Петербург – проект "Мечта"». Марфа регулярно проводит обзорные экскурсии, где рассказывает об истории, архитектуре и человеческих судьбах культурной столицы России. Помимо экскурсионной деятельности, Марфа занимается изучением Великой Отечественной войны и подвигов советских солдат, на что ее вдохновил прадед, получивший Орден Красного Знамени. Ее исследовательские работы опубликованы в краеведческих сборниках: «Колпинские чтения», сборник статей «Война. Блокада. Ленинград».

Теперь четверым юным номинантам предстоит заочно представить свои просветительские инициативы и результаты деятельности в формате видеовизиток Почетному жюри, в составе которого выдающиеся государственные деятели, представители науки, искусства, бизнеса и спорта и др.