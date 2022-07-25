КиноМост. Летние встречи

Проект «КиноМост. Прямое включение» продолжает свою работу и дарит детям знакомства с интересными людьми и встречи с хорошим кино.

Юные зрители из города Югорска Ханты-Мансийского АО смотрят «Приключения Буратино». Фото с официальной страницы Центральной городской библиотеки города Югорска

30 июня состоялся Теле-КиноМост «Как я проводил лето». Участниками Кино-ТелеМоста стали: народный артист России, режиссёр, один из основателей легендарной «Школы-студии «ШАР», учредитель Академии Анимационного искусства имени Ф.С. Хитрука Андрей Хржановский; народный артист России, актёр театра и кино, режиссёр, педагог Александр Галибин; директор Merinov Animation School Рустем Амиров; генеральный продюсер уникального анимационного фестиваля под открытым небом «Бессонница» Антон Стружков; руководитель проектов Ассоциации Анимационного кино Ирина Бронникова; генеральный директор Фестиваль-форума «Бумеранг», Наталья Васильева; генеральный продюсер Всероссийского фестиваля визуальных искусств в ВДЦ «Орлёнок» Лариса Преториус и другие кинематографисты.

«Когда меня спрашивают, чем вы занимаетесь со студентами, какую ставите задачу, я отвечаю, что пытаюсь расширить внутренние горизонты каждого человека, каждой личности. И свои собственные в том числе. Потому что, если человек не растёт и не развивается, то его существование, на мой взгляд, приобретает некий условный, если не бессмысленный характер», — поведал ребятам Андрей Хржановский.

Генеральный продюсер анимационного фестиваля «Бессонница» Антон Стружков рассказал о целях и задачах фестиваля, о том, как он устроен и чем радует и удивляет своих зрителей. «Акт смотрения мультфильмов под открытым небом – это такая особая фишка, вокруг которой мы выстроили настоящее верование. Мы считаем, что мультфильмы нужно смотреть только в естественной темноте. Если вы смотрите мультфильмы в тёмном зале, это неправильно, нужно, чтобы темнота образовывалась при естественном вращении Земли», — сказал Антон Стружков.

Руководитель проектов в Ассоциации анимационного кино Ирина Бронникова рассказала об уникальной платформе российской авторской анимации, которая начала работать с прошлого года. Сейчас на платформе более 3700 российских мультфильмов в открытом доступе. Среди них 332 мультфильма, сделанных детьми. Это фильмы-победители двух конкурсов – «Жар-птица» и «Аниматика». О конкурсе «Аниматика» и о том, как можно принять в нём участие, Ирина рассказала более подробно.

Генеральный директор Фестиваль-форума «Бумеранг», директор Межрегиональной общественной организации «Детское медийное объединение «Бумеранг» Наталья Васильева рассказала о Фестиваль-форуме «Бумеранг», который уже 17 лет проходит во Всероссийском детском центре «Орлёнок», и о конкурсах, проходящих в рамках «Бумеранга». «Отличительная особенность всех наших конкурсов заключается в том, что мы помогаем ребятам подготовить конкурсные работы. Мы проводим и оффлайн и онлайн консультации. Оффлайн консультации проходят на 14 фестивалях-партнёрах в 14 регионах России. Также полгода в течение конкурса наши спикеры проводят онлайн-консультации. Победители конкурса «Диалог поколений» приглашаются в «Орлёнок» в сентябре на большую смену. В этом году у нас 200 бюджетных путёвок. На 21 день ребята погружаются в кино-медиа деятельность. Благодаря Фонду президентских грантов нам удалось выстроить такую систему, когда ребята снимают свои фильмы с помощью профессионалов киноиндустрии. В этом году на фестивале в «Орлёнке» впервые пройдёт Всероссийский питчинг юных кинематографистов», — отметила Наталья Васильева.

Генеральный продюсер Всероссийского фестиваля визуальных искусств в ВДЦ «Орлёнок» Лариса Преториус рассказала о новом фильме «Легенды Орлёнка», посвящённому знаменитому лагерю. Картина выйдет в прокат 11августа. «Легенды Орлёнка» — это современная романтико-приключенческая история. Зрительская аудитория фильма огромна – за шестьдесят лет существования Всероссийского Детского Центра «Орлёнок» его посетило более полутора миллионов детей. Некоторые из них теперь бабушки и дедушки тех детей, кто сегодня приезжает в «Орлёнок». Именно для них теперь из уст в уста передаются Орлёнковские истории и легенды. Пришло время рассказать Легенды Орлёнка языком кино для самой широкой семейной аудитории России и не только. В этой истории подростки, приехавшие в «Орлёнок», попадают в череду приключений и испытаний.

Актёр и режиссёр Александр Галибин рассказал о том, что для него является самым главным, когда он снимает кино для детей; поделился информацией о своём новом фильме «Приключения маленького Бахи», съёмки которого проходили в Дагестане; поведал о том, какие книги любил читать в детстве. «Одно из сильнейших открытий в моей жизни было, когда я понял, что умею читать. Мне было шесть лет, когда я понял, что из букв складываю слога, из слогов – слова, из слов – предложения, а из предложений – абзацы смыслов. И когда я это осознал, у меня взорвался мозг», — признался Александр Галибин.

15 июля состоялась вторая часть Теле-КиноМоста, где также говорилось о лете, кино и интересных проектах для детей. В частности, сценарист, режиссёр, продюсер Татьяна Мирошник рассказала об онлайн-проекте «Кинорецензии от юных зрителей».

Летние киновстречи продолжаются. Следующие КиноМосты пройдут в августе.

С успехом проходят и кинопоказы. Юные зрители с удовольствием смотрят наше старое кино и узнают много нового об актёрах и режиссёрах.

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