«КИНОПРЕМЬЕРА» — «ШПИОН, КОТОРОГО НЕ БЫЛО»

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») представляет — впервые на российском ТВ основанный на реальных событиях триллер об аферисте-соблазнителе «Шпион, которого не было» с Джеймсом Нортоном («Маленькие женщины») и Джеммой Артертон («Принц Персии: Пески времени»).

Роберт Фригард, продавец автомобилей класса люкс, встречает успешную юристку Элис Арчер. Та поддается его чарам и вступает в отношения. Роберт рассказывает, что он — агент под прикрытием, который мечтает закончить опасную карьеру. Вскоре Элис начинает замечать несоответствия его легенды фактам, и раскапывает богатую историю афер Роберта. Теперь ей нужно вывести преступника на чистую воду, пока кто-то еще не пострадал от его обольстительной лжи.

Когда и где? 7 июня, 20:30, «Кинопремьера».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.