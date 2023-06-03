«КИНОПРЕМЬЕРА» — «ШПИОН, КОТОРОГО НЕ БЫЛО»

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Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа «Кинопремьера» (входит в премиальный пакет каналов «Настрой кино!») представляет — впервые на российском ТВ основанный на реальных событиях триллер об аферисте-соблазнителе «Шпион, которого не было» с Джеймсом Нортоном («Маленькие женщины») и Джеммой Артертон («Принц Персии: Пески времени»).

Шпион которого не было

Роберт Фригард, продавец автомобилей класса люкс, встречает успешную юристку Элис Арчер. Та поддается его чарам и вступает в отношения. Роберт рассказывает, что он — агент под прикрытием, который мечтает закончить опасную карьеру. Вскоре Элис начинает замечать несоответствия его легенды фактам, и раскапывает богатую историю афер Роберта. Теперь ей нужно вывести преступника на чистую воду, пока кто-то еще не пострадал от его обольстительной лжи.

Когда и где? 7 июня, 20:30, «Кинопремьера».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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