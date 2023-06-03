Новинки онлайн-кинотеатра PREMIER в июне

Продолжение комедийной истории о жизни вестника смерти Паши на Земле и его дружбе с простой сотрудницей кофейни Настей. В первом сезоне Паша и Настя стали напарниками – вместе они предупреждали людей о скорой смерти и помогали им уйти в другой мир, завершив земные дела. Постепенно дружба странной пары начала перерастать в романтические отношения. Во втором сезоне друзья получат новую работу – теперь они будут контролировать появление на свет новых душ. Служба вновь опасна и труда: не все люди, которых требуется привести или вернуть на Землю, этого хотят, ведь в раю не так уж плохо. Вдобавок ко всему, в конторе у Паши появляется конкурент - Петр, который мечтает понизить эффективность работы ребят и всячески им мешает. Однако друзьям все нипочем: они тайно живут обычной жизнью и задумываются о создании семьи. Добрая комедия приглянется всем, кто любит истории о чудесах, любви и необычных приключениях.

Режиссер: Леонид Марголин. В ролях: Елизавета Моряк, Михаил Тарабукин, Давид Манукян, Денис Прытков.

Кино про бандитов

Дата премьеры: 15 июня.

Криминальная комедия о бандитах, решивших стать кинопродюсерами. Главарь ОПГ Гавр выходит из тюрьмы спустя 12 лет и твёрдо решает воплотить в жизнь свою идею-фикс - снять фильм о настоящей жизни бандитов. Ему хочется честно рассказать людям о нелегкой судьбе и понятиях бандитов, без привычных зрителям прикрас. Помогают Гавру его друзья - таксист Беляш и охранник Колян. Однако, снимая фильм, банда работает, как умеет – актера, исполнителя главной роли, просто берут в заложники. Задорный сериал в духе «Ресторана по понятиям» понравится любителям историй о полиции и бандитах и покажет этот жанр по-новому – с юмором.

Режиссер: Сергей Малюгов. В ролях: Михаил Пореченков, Дмитрий Нагиев, Станислав Дужников, Наталья Бочкарева

Голубоглазый японец

Дата премьеры: 5 июня.

Документальный фильм об одном из величайших игроков в истории бейсбола. Проект рассказывает историю жизни Виктора Старухина, российского спортсмена, ставшего национальным героем Японии. Спортсмен родился в Нижнем Тагиле, а в 1919, после революции, эмигрировал в Японию. На его судьбу выпало немало тяжелых лет: Виктор пережил концлагеря и бомбежки. Однако он смог преодолеть все это и стать лучшим игроком сборной Японии по бейсболу. Вместе с дочерьми Виктора проект изучает биографию спортсмена и пытается понять, как двухметровый голубоглазый русский мужчина стал национальным героем Японии.

Режиссер: Чавдар Георгиев.

История России

Дата премьеры: 12 июня.

Документальный проект состоит из 30 серий, разделенных на несколько исторических эпох. Они охватывают 470 лет или почти пять веков истории России, включая годы правления князя Александра Невского, набеги монголо-татар, победу над игом, правление Ивана III, Василия III, Ивана Грозного, а также Смутное время и приход к власти династии Романовых.

Документальный сериал с Сергеем Минаевым.

Ночная сова

Корейский исторический детектив с элементами триллера о придворном лекаре с магическим даром. Действие разворачивается в Государстве Великий Чосон в 1645 году, впоследствие названное Корейской империей. Слепой деревенский специалист народной медицины Чхон Ген-Су становится лекарем при дворе императора. Главный герой нуждается в деньгах, поскольку его младший брат серьезно болен, и эта работа для него необходима. Однако Чхон Ген-Су не так слеп, как все думают – он может видеть в темноте, но тщательно скрывает это. Однажды лекарь становится невольным свидетелем убийства одного из членов императорской семьи. Ценители национального колорита Кореи особо оценят детектив.

Режиссер: Ан Тхэ-джин. В ролях: Рю Джун-ель, Ю Хэ-джин, Чхве Му-сон, Чо Сон-ха

Три Мушкетера: Д‘Артаньян

Вольная интерпретация великого романа Александра Дюма в приключенческом жанре с элементами боевика. Действие картины разворачиваются в эпоху религиозных войн и затяжных конфликтов между Англией и Францией. Молодой и энергичный Д’Артаньян подвергается жестокому нападению злодеев во время попытки спасти девушку. Восстановившись после многочисленных травм, молодой человек прибывает в Париж в поисках обидчиков. Объединившись с тремя мушкетерами, Д’Артаньян попадает в водоворот интриг Кардинала Ришелье и Миледи Винтер.

Режиссер: Мартин Бурбулон. В ролях: Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Ева Грин.

Юра дворник

Трогательная комедия о внезапной известности просто парня из Уфы. Модный фотограф Рома остается без работы и возвращается из Москвы в родной город - Уфу. На малой родине Рома случайно знакомится с неуклюжим и наивным Юрой, который работает дворником. Юру обманули мошенники, и чтобы помочь парню заработать, Рома решается сделать то, что умеет лучше всего – красиво сфотографировать дворника и «сделать из него бренд». Рома снимает простого дворника для модного журнала и публикует фотографию в интернете. Фото разрывает социальные сети и делает Юру настоящей звездой. Эта добрая и веселая история в очередной раз докажет, что нужно не только мечтать, но и не бояться двигаться к заветному желанию. Еще один повод посмотреть комедию - участие в съемках популярного блогера Иды Галич.

Режиссер: Виталий Дудка. В ролях: Антон Кузнецов, Денис Власенко, Гоша Куценко, Ида Галич.

Кунг-фу Жеребец

Комедийный боевик о столкновении мира классического боевого искусства с миром социальных сетей и вирусного контента. Мастер боевых искусств и каскадер, роль которого исполняет легендарный Джеки Чан, неожиданно для себя понимает, что уже совсем не вписывается в современный мир со всеми его технологиями. Трюки каскадеров все чаще заменяют на компьютерную графику, что же в такой ситуации делать главному герою и его верному напарнику - коню? Фильм особенно приглянется настоящим фанатам Джеки Чана.

Режиссер: Ларри Ян. В ролях: Джеки Чан, Лю Хаоцюнь, Го Цилинь, Джеки У.

Приглашение к убийству

Запутанный детектив об убийстве, совершенном в виде спектакля. Главная героиня Миранда работает в цветочном магазине. Она обожает детективы об Эркюлю Пуаро и мечтает стать героиней детективной истории в реальной жизни. Однажды любительница тайн получает загадочное приглашение в поместье неизвестного аристократа. Вместе с Мирандой в доме загадочного хозяина оказываются еще пятеро незнакомцев, которых ничего не связывает. Неспешный детектив понравится любителям произведений Агаты Кристи.

Режиссер: Стивен Шимек. В ролях: Миша Бартон, Крис Браунинг, Эми Слоун, Джиллз Мэттхи.

Мегалодон

Фантастический триллер об охоте древнего чудовища на обычную семью, приехавшую в отпуск на побережье. Мексиканец Пол и его семья отправляются отдохнуть на райское побережье, представляя себе картинку из рекламы. Однако по приезде туристы обнаруживают, что прибрежный поселок давно заброшен и практически разрушен. Из легенд путешественники узнают, что в море обитает последний мегалодон на Земле. Древняя акула невероятных размеров, вымершая много тысяч лет назад. Заинтересовавшись загадочным мифом, семья попадает в ловушку. Триллер может привлечь не только фанатов острых ощущений, но и любителей палеонтологии и истории древних цивилизаций.

Режиссер: Адриан Грюнберг. В ролях: Джош Лукас, Фернанда Уррехола, Хулио Седильо, Омар Чапарро.

Парень с того света

Нестандартное ретро-драмеди о попытке молодого человека справиться с душевными травмами после потери близких. Главный герой Оливер трагически теряет мать и никак не может справиться с ужасной потерей. Мальчик оказывается в психиатрической больнице, а затем в приюте. Но поскольку его возраст уже приближается к совершеннолетию, Оливера отправляют домой. Социальный работник советует молодому человеку найти друзей, и тот воспринимает это слишком буквально. Фильм может приглянуться фанатам трилогии «После», звездой которой стал один из актеров «Парня с того света».

Режиссер: Мартин Оуэн. В ролях: Макс Харвуд, Сьюзан Уокома, Ивэн Росс, Бен Миллер.

Где Анна Франк

Магический анимационный фильм о воображаемой подруге Анны Франк, которой та адресовала свой знаменитый дневник в годы нацистской оккупации. Девочка по имени Китти, к которой Анна обращалась во время написания дневника, волшебным образом материализуется из оригинала рукописи в Доме Анны Франк в современном Амстердаме. Растерянная Китти не знает, где оказалась и отправляется на поиски подруги. В увлекательном путешествии по городу путешественница во времени познакомится с современными горожанами и восполнит пробелы в истории. Мультфильм в реальной жизни оценят любители анимации, научной фантастики и истории двадцатого века.

Режиссер: Ари Фольман.

День курка

Захватывающий научно-фантастический боевик о бойце, застрявшем в петле времени. Главный герой Рой Палвер - бывший спецназовец с высококлассной физической подготовкой. Именно навыки полученные на службе помогают Рою выжить, когда его каждый день пытаются убить. Все дело в том, что из-за работы его бывшей жены с секретными правительственными проектами молодой человек оказывается в петле времени - каждый день повторяется одно и то же снова и снова. Бойцу предстоит разобраться не только с покушающимися на него убийцами, но и с законами физики. Фанаты экшена получат удовольствие от просмотра энергичного боевика.

Режиссер: Джо Карнахан. В ролях: Мел Гибсон, Фрэнк Грилло, Наоми Уоттс

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